Jeep Avenger 4xe Concept, prove tecniche di offroad elettrico

Baby Jeep già pronta a declinarsi anche in edizione a trazione integrale. Per Avenger 4x4, telaio modificato e due motori elettrici?

I riflettori sono tutti su di lui, Jeep Avenger, il mini SUV 100% elettrico (ma come si è appreso, anche in edizione turbo benzina) fatto e finito. A corollario del prodotto destinato alle concessionarie per i primi mesi del 2023, Jeep approfitta del palcoscenico di Parigi 2022 per mostrare in anteprima anche il fratello ''hardcore''. Avenger 4xe ancora una concept, ma con un futuro da modello di serie sul quale siamo pronti a scommettere. Non è di Jeep, in fondo, che stiamo parlando?

NOMEN OMEN Come si intuisce dal nome, Avenger 4xe - a differenza di Avenger ''standard'' a trazione anteriore - adotta la trazione integrale, in particolare uno schema di trazione integrale di tipo elettrificato. Benché ancora manchino le specifiche tecniche esatte, tutto lascia pensare che ad azionare le quattro ruote motrici sia un sistema 100% elettrico, probabilmente bimotore, con un propulsore su ciascuno dei due assi. Lo scopriremo presto.

SUV AL QUADRATO “Avenger è stata progettata fin da subito come un veicolo Jeep - spiega Christian Meunier, CEO di Jeep, dal Salone di Parigi - e il modello 4x2 full-electric offre già prestazioni ai vertici della categoria. Tuttavia, non potevamo fare a meno di chiederci cosa succederebbe se inserissimo le prestazioni della trazione integrale elettrificata di Jeep in un formato compatto, restando nel contempo fedeli al linguaggio stilistico, alla capacità e alla personalità unici del brand''.

A PROVA DI RAID Esternamente, Avenger 4x4 Concept si distingue per parafanghi e carreggiata più ampi ed è equipaggiata con ganci di traino e pneumatici più grandi, scoperti e più aggressivi. L’angolo di attacco è stato portato a 21 gradi, l’angolo di uscita a 34 gradi e l’angolo di dosso a 20 gradi, mentre l’altezza da terra ora supera i 200 mm. Il frontale è stato ulteriormente protetto con rivestimenti più spessi e sono stati aggiunti fari integrati per migliorare la visibilità durante la guida notturna.

COMING SOON? Avenger 4x4 Concept presenta infine un nuovo sistema portabagagli a tetto leggero, dotato di una protezione antigraffio completa e di uno speciale sistema di cinghie che comprime i bagagli. Il pacchetto è completato da un adesivo antiriflesso sul cofano e da un trattamento antigraffio della calandra per una maggiore tranquillità durante la guida off-road. Da prototipo a prodotto da catalogo: a quando il grande passo?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/10/2022