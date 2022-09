Salone di Parigi 2022: date, prezzi dei biglietti, chi c’è e chi non c’è

Dopo le tante cancellazioni dovute alla pandemia di coronavirus (a cominciare da Ginevra, proprio nei primi giorni della crisi sanitaria), poco alla volta tornano protagonisti i saloni dell’auto e le fiere di settore. Anche il Mondial de l’Auto di Parigi, che dopo l’annullamento dell’edizione 2020 torna in gran forma, con un format decisamente rinnovato, per l’edizione numero 89 che si terrà nella capitale francese dal 17 al 23 ottobre 2022.

Salone dell'Auto di Parigi 2022, immagine di repertorio

Il salone si svolgerà a Parigi, a Port de Versailles, ed è storicamente uno dei più grandi e visitati di sempre. La congiuntura attuale ha però costretto gli organizzatori a ripensare - e ridimensionare - la formula del Salone. Spazi espositivi più razionali (anche per ridurre i costi), e una ormai irrinunciabile area test drive dove i visitatori potranno mettersi al volante di alcune delle novità più recenti e dei modelli di maggior successo.

PARIS AUTOMOTIVE WEEK Per la prima volta, il Mondial de l’Auto si svolgerà in parallelo con l’evento Equip Auto 2022, e dare così vita a quella che è stata definita - in maniera un po’ altisonante - la Paris Automotive Week. Equip Auto è una fiera dedicata all’aftermarket, alla componentistica e ai ricambi. La decisione di svolgere i due eventi in contemporanea può essere interessante per i visitatori, ma è anche un importante indicatore delle difficoltà che sta attraversando il settore dell’auto.

Salone dell'Auto di Parigi 2022, la nuova Renault 5

Il Mondial de l’Auto 2022 sarà aperto al pubblico dal 18 al 23 ottobre 2022 all’interno della Paris Automotive Week. Lunedì 17 ottobre è la giornata riservata alla stampa e agli operatori di settore. Dal 18 ottobre il salone sarà aperto al pubblico dalle 9:30 fino alle 22:30. Domenica 23 ottobre la chiusura sarà anticipata alle 19.00.

LA LOCATION Come è sempre stato per diversi anni, anche l’89esima edizione del Salone di Parigi si terrà al Paris Expo Porte de Versailles, nei padiglioni 3, 4, 6 e 5.1.

COME ARRIVARE Il polo fieristico può essere raggiunto con i tanti mezzi pubblici parigini (metro, tram, bus e biciclette elettriche, per le quali sono allestiti numerosi stalli di presa e riconsegna), auto e navette dai principali aeroporti. Tutte le indicazioni utili a riguardo sono sul sito ufficiale della manifestazione.

Il Salone di Parigi sarà aperto al pubblico dal 18 al 23 ottobre 2022. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente dal sito ufficiale. Il biglietto per l’ingresso libero giornaliero costa 30 euro, e consente l’accesso a tutti i padiglioni e all’area test drive. Al momento, i giornalieri per venerdì, sabato e domenica sono già esauriti: le attuali norme sanitarie hanno infatti limitato il numero di posti complessivi disponibili. In alternativa sono disponibili “session ticket”, che prevedono l’ingresso entro un orario prestabilito, permettono di visitare l’intero salone e di accedere all’area test drive, e costano 16 euro.

Non c’è ancora un elenco ufficiale degli espositori e delle case presenti a Parigi. Possiamo però già fornire un primo elenco di chi sarà presente, e chi invece ha deciso di disertare il salone francese. Su tutte spicca l’assenza di gran parte dell’industria tedesca, con le defezioni di BMW/Mini e dell’intero gruppo Volkswagen. Unica eccezione, al momento, Mercedes e smart.

PARIGI 2022: CHI C’È

Alpine 110 E-ternité, la berlinetta francese in versione 100% elettrica

PARIGI 2022: CHI NON C’È

Aston Martin

Audi

BMW

Citroën

Ferrari

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Kia

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Lotus

Porsche

Seat

Skoda

Toyota

VinFast