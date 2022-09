Peugeot 408 First Edition, 50 esemplari da comprare online

Un po’ SUV coupé, un po’ crossover, un po’ fastback: quello che è certo è che Peugeot 408 sfugge alle convenzioni di genere, e gioca a mischiare le carte in tavola: presentata all’inizio dell’estate e mostratasi in pubblico per la prima volta alla 6 Ore di Monza a inizio agosto (qui la nostra video anteprima), il nuovo modello del Leone debutterà in pubblico al prossimo Salone dell’Auto di Parigi, che si terrà dal 17 al 23 ottobre prossimi. Nell’attesa, però, è già possibile acquistarne una, solo online.

Peugeot 408 First Edition: calandra color carrozzeria

L’AUTO Sono cinquanta, gli esemplari destinati all’Italia di Peugeot 408 First Edition, serie limitata con powertrain ibrido plug-in e una dotazione di serie piuttosto ricca:

Colore Blu Obsession specifico per questo modello

specifico per questo modello Calandra anteriore in tinta carrozzeria

Cerchi in lega da 20’’ Monolithe con forma geometrica squadrata incastonata in un cerchio

con forma geometrica squadrata incastonata in un cerchio Proiettori anteriori Full LED Matrix

Proiettori posteriori Full LED

Sedili certificati AGR con un rivestimento in tre materiali (TEP, Tessuto e Alcantara), cuciture Adamite e regolazioni elettriche, riscaldati e con sistema di massaggio pneumatico a otto zone e cinque diversi programmi

con un rivestimento in tre materiali (TEP, Tessuto e Alcantara), cuciture Adamite e e con sistema di massaggio pneumatico a otto zone e cinque diversi programmi Volante riscaldabile

Cruscotto digitale i-Cockpit con tecnologia 3D e touchscreen da 10''

con tecnologia 3D e touchscreen da 10'' Pacchetto ADAS Drive Assist Plus

Portellone posteriore elettrico con apertura senza mani (passando il piede sotto il paraurti posteriore)

(passando il piede sotto il paraurti posteriore) Caricabatterie di bordo da 7,4 kW

Peugeot 408 First Edition: si può avere anche un anno di ricariche gratis alle colonnine

In aggiunta l’auto comprende anche l’Electric Pack, che consente di scegliere tra due soluzioni per la ricarica: quella privata, che prevede l’installazione a domicilio di una wallbox unitamente al cavo Modo 3 per la ricarica da wallbox e da colonnine pubbliche; in alternativa, il cavo di ricarica per le colonnine, e un anno di ricariche illimitate.

Peugeot 408 First Edition: eccola al Louvre di Parigi

COME ACQUISTARLA La nuova Peugeot 408 First Edition può essere acquistata esclusivamente online dal sito Peugeot, dove configurarla in pochi clic, al prezzo di lancio di 40.900 euro (al netto di incentivi), oppure con finanziamento i-Move e rata da 399 euro al mese (36 mesi con anticipo di 5.376 euro e maxirata finale di 26.992,45 euro, TAN 6,99% e TAEG 7,93%).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/09/2022