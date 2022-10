Salone di Parigi, una showcar elettrica prepara il ritorno della storica R4

Cresce l’attesa per il Mondial de l’Auto di Parigi, dove Renault presenterà una showcar che rende omaggio alla R4. Segui l’evento in streaming

Come anticipato nelle scorse settimane, durante la 89esima edizione del Salone dell’Auto di Parigi, Renault porterà in fiera una showcar (elettrica, ca va san dire) che rilegge in chiave contemporanea lo stile della leggendaria R4. Questo prototipo da salone affianca la R5 Turbo 3E presentata qualche giorno fa, e che invece celebra i 50 anni di un altro iconico modello francese, la Renault 5.

Renault 4, la showcar a Parigi 2022

QUANTO CAMBIA? La produzione della Renault 4 è cessata ormai trent’anni fa, ma è rimasta una delle auto più amate di tutti i tempi, soprattutto in Francia. Gilles Vidal, direttore del Design di Renault, ha rivisitato in chiave moderna una delle auto che ha segnato le generazioni di giovani automobilisti a cavallo tra gli anni Sessanta e Ottanta. Ancora presto per sapere come sarà fatta questa showcar, salvo che avrà un motore elettrico: Renault ha diffuso le immagini che vedete in questo articolo, e poco altro.

LA PRESENTAZIONE L’auto verrà presentata durante la conferenza stampa di Renault, presieduta dal CEO Luca de Meo, e che si terrà il prossimo 17 ottobre alle ore 9.00. La conferenza sarà anche trasmessa in streaming sul canale events.renault.com.