DS Automobiles, a Parigi tutte le novità del lusso made in France

Lusso inteso come esperienza che cattura, coinvolge ed emoziona: questo il leit motiv dello stand DS al Salone di Parigi, realizzato con materiali sofisticati, colori contrastanti, la luminosità del legno e dei pannelli neri, musica riprodotta dagli altoparlanti Focal (montati sui modelli della gamma DS), il tutto avvolto da una luce calda e avvolgente. Ma dentro lo stand cosa troveremo? Tutte le novità del brand francese presentate negli ultimi mesi, tirate a lucido per l’occasione.

Nuova DS 3 2022: vista di 3/4 anteriore

NUOVA DS 3, il crossover compatto che perde la denominazione Crossback e si presenta rinnovato soprattutto nel frontale, con gruppi ottici di nuovo design e una griglia più grande ed elegante. La versione elettrica E-Tense monta un nuovo motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh che le consente un'autonomia fino a 402 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 500 km nel traffico cittadino. L’auto ha debuttato nel corso della settimana della moda di Parigi, e ve l’abbiamo raccontata in questo approfondimento. Al salone sarà esposto il modello E-Tense Opéra con interni Art Basalt Black Opéra, vernice Laccata Grey / Tetto nero, ruote Tokyo da 18 pollici.

DS 4, l’elegante crossover francese oggetto di qualche novità, soprattutto sotto il cofano, con un pacco batterie più efficiente (sempre da 12,4 kWh) che aumenta l’autonomia della versione ibrida plug-in, che adesso arriva a 62 km, il 13% in più rispetto ai 54 km. Debutta poi la nuova versione top di gamma Opéra, ed è stato rinnovato anche l’allestimento Performance Line. Tutte le novità a questo indirizzo. Il modello esposto è il E-Tense 225 Opéra con interni Criollo Brown Opéra, vernice Crystal Pearl / Tetto nero.

DS 7 E-Tense 360 4x4: ibrida plug-in

DS 7, il SUV premium recentemente rinnovato (qui la prova video), con propulsori ibridi plug-in fino a 360 CV. Le novità si concentrano soprattutto nel frontale, con le nuove luci diurne e lo stile più sportivo dei paraurti. Al Salone di Parigi sarà esposto il modello E-Tense 4x4 360 La Première con interni Opéra Grigio Perla e verniciatura Grigio Laccato.

DS 9 Rivoli+: visuale di 3/4 anteriore

DS 9 OPÉRA PREMIÈRE Un modello realizzato in edizione limitata e che raccoglie il massimo dell’eleganza, delle finiture e del lusso made in France. L’auto l’abbiamo provata qualche mese fa, ma l’edizione esposta a Parigi è ancor più sfarzosa, con interni in pelle Nappa grigio perla su cruscotto e portiere, sedili in Nappa grigio perla leggera, cielo e montanti interni in Alcantara Pebble Grey. Sulla carrozzeria debutta il nuovo colore Whisper, scuro con riflessi violacei. Il motore è l’ibrido plug-in da 360 CV, con motore a benzina PureTech 200 CV affiancato a due motori elettrici, uno da 110 CV all'anteriore e l’altro da 113 CV al posteriore. Trazione integrale, 0-100 km/h in 5,6 secondi, batteria da 15,6 kWh e autonomia in elettrico fino a 73 km.

DS E-Tense Performance: potenza di 816 CV tutti ''green''

DS E-TENSE PERFORMANCE Allo stand sarà presente anche la DS E-Tense Performance, prototipo sportivo che rappresenta un laboratorio ad alte prestazioni, con già 3mila km sotto le ruote. Il powertrain è composto da due unità elettriche che danno una potenza combinata di 600 kW (250 kW all'anteriore e 350 kW al posteriore) pari a 815 CV, e una coppia di 8.000 Nm alle ruote. Sempre in ambito sportivo, al padiglione DS sarà presente anche la monoposto di Formula E DS E-Tense FE21.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/10/2022