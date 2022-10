Novità DS 4: più chic (Opéra), più autonomia batterie (E-Tense)

L'occhio vuole la sua parte. Il tatto, pure. E oltre a una visita in gioielleria, perché non fare un salto pure in officina per ricevere un aggiornamento software? Gamma DS 4 ora completa di un nuovo allestimento di classe ''superior'' (Opéra). A sua volta, DS 4 E-Tense (ibrida plug-in) conquista più autonomia in modalità 100% elettrica.

TEATRALE Nuova versione top di gamma, DS 4 Opéra (anche in formato ''simil SUV'' DS 4 Cross) si arricchisce di sedili ad alta densità in pelle Nappa Marrone Criollo con lavorazione a cinturino d’orologio. I sedili anteriori sono inoltre riscaldati, massaggianti e raffreddati ventilati. Ultracompleto l'quipaggiamento di serie: ammortizzatori a smorzamento controllato DS Active Scan Suspension, tetto apribile, portellone posteriore elettrico in modalità mani-libere, finestrini anteriori e posteriori acustici, ricarica wireless, pedali e poggiapiedi in alluminio. Il pacchetto DS Drive Assist 2.0 (optional) aggiunge infine il cambio di corsia semiautomatico, funzione che consente di cambiare corsia automaticamente e in sicurezza, tra 70 e 180 km/h, con una semplice pressione sull'indicatore e l'adattamento della velocità consigliata.

BLACK IS THE COLOUR Non solo Opéra: novità anche per le già esistenti DS 4 Performance Line e Performance Line +, coi badge DS Automobiles, DS 4 ed E-Tense su griglia e portellone ora di colore nero, mentre il rivestimento inferiore della porta passa al Textured Black.

SUPER PHEV Il Model Year 2023 comporta modifiche anche alla versione plug-in hybrid: DS 4 E-Tense 225 ha ora un'autonomia a zero emissioni di 62 km (sul ciclo combinato WLTP), cioè maggiore del +13% rispetto ai precedenti 54 km. L'upgrade si deve sia al miglioramento del controllo del software, sia a una batteria più efficiente., anche se sempre da 12,4 kWh. Tutti questi aggiornamenti sono disponibili dal mese di ottobre 2022: ordini di DS 4 presso tutti i concessionari DS Store, oppure online attraverso la piattaforma dedicata del sito di DS Automobiles Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/10/2022