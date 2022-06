DS: "Gli automobilisti sono pronti ad un mercato full electric?"

ZERO 1 Articoli

Matteo Montibeller (DS Automobiles): "La svolta imposta dall'Unione Europea non lascia indifferenti, ma il marchio è pronto"

Quindi, dal 2035, guai a mettersi al volante di un veicolo benzina o diesel. Così ha deciso l'Europa, e alle Case auto non resta che prenderne atto. Alcuni marchi, vedi DS Automobiles, in realtà lo ''shock'' lo assorbiranno senza contraccolpi: ''La svolta approvata dal Parlamento Europeo di certo non lascia indifferenti. Forse - afferma Matteo Montibeller, Direttore Marketing DS Automobiles Italia - sarebbe stato preferibile un approccio un po' più soft. Va detto che DS, alla rivoluzione è pronta: già contiamo su una gamma totalmente eletrificata, mentre saremo elettrici al 100% già a partire dal 2024''. Guarda la nostra video intervista a Montibeller da MIMO 2022, rassegna alla quale il brand francese del Gruppo Stellantis mostra al pubblico DS 4 E-Tense. Cioè la versione - ovviamente - ibrida ricaricabile.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2022