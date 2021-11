SECONDA EDIZIONE ANCORA PIÙ RICCA L'edizione 2022 del MIMO, il Milano Monza Motor Show, (qui tutti i dettagli) è stata presentata alla stampa nella cornice del quartier generale di Pirelli, a Milano con gli onori di casa fatti dallo stesso CEO, Marco Tronchetti Provera, che ha introdotto l'evento. Subito, confermata la presenza di oltre 50 costruttori fra auto e moto oltre alle numerose iniziative distribuite fra il capolouogo lombardo e la città brianzola. Ma inannzitutto le date, che vedranno la kermesse ospitare il pubblico dal 16 al 19 giugno prossimi e con la consueta formula della presentazione open air, ovvero all'aperto di tutti i modelli, che saranno esposti in forma statica a Milano in Piazza del Duomo e nelle vie intorno al centro città, ma anche nei box dell'Autodromo di Monza. Come ha affermato il presidente di MIMO, Andrea Levy, ''sarà un evento gratuito e aperto alle famiglie, per avvicinare muovi appassionati che potranno guardare da vicino auto e moto esposte su pedane democratiche'', cioè tutte uguali e avvicinabili da chiunque. E lo spostamento di una settimana è stato scelto apposta per favorire l'affluenza dei più giovani, che saranno liberi da impegni scolastici. Ma le novità non finiscono qui, anzi siamo solo all'inizio.

MIMO 2022: l'intervento del Sindaco di Milano Giuseppe SalaSI GUIDA E SI COMPRA Confermati i test drive dei modelli di ultima generazione, ma ci sarà la possibilità di acquistare un modello elettrico o ibrido dopo averlo provato nelle vie del centro di Milano e non potrà mancare la Première Parade, il red carpet delle auto più esclusive e iconiche presenti al MIMO e guidate dai rappresentati delle case stesse oppure da testimonial e brand ambassador.

VEDI ANCHE

MIMO 2022: i rappresentanti delle istituzioni, gli organizzatori e i partner della manifestazioneLO SHOW DELLE SUPERCAR INSIEME ALLE CLASSICHE Sabato 18 e domenica 19 giugno i riflettori saranno puntati su Monza e il suo autodromo, per una due giorni di eventi dinamici che coivolgeranno oltre 2.000 fra supercar, hypercar e auto d'epoca. Base operativa sarà la Villa Reale, quartier generale dell'organizzazione e cure pulsante della manifestazione in brianza, dove avverrà il virtuale e suggestivo incontro fra tecnologia e innovazione delle auto più moderne con l'emozione dei modelli di una volta. Ma oltre alla collaborazione con Cars&Coffee, affermato organizzatore di eventi per supercar, la perla di MIMO 2022 sarà la collaborazione con il Trofeo 1000Miglia, la leggendaria gara di regolarità, che quest'anno vedrà svolgere dai circa 450 equipaggi una prova speciale sul tracciato di Formula1, proprio in occasione dei 95 anni dalla prima edizione (la gara esordì nel 1927).

MIMO 2022: la platea composta da stampa e addetti ai lavori durante la presentazioneUN PALCOSCENICO PER CREARE COLLABORAZIONE Insomma, una edizione del Milano Monza Motor Show ancora più ricca e attesa anche dagli addetti ai lavori, che auspicano una forte ripresa del settore automotive grazie al traino di eventi come questo, che rappresentano un palcoscenico a 360° non solo per gli appassionati ma per chiunque. E come ha sottolineato lo stesso Sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento: ''Milano non è nemica delle auto e questo evento è l'occasione per creare collaborazione con le realtà dell'automotive''. Appuntamento a giugno 2022 per tornare a vivere i motori, ma anche la transizione verso l'elettrificazione, in una maniera più creativa e vicina al pubblico. Anche noi di Motorbox saremo presenti, vi aspettiamo!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/11/2021