MIMO 2022: confermati 50 brand allo show dei motori di Milano e Monza

MIMO CONFERMA BEN 50 MARCHI Ed ecco la conferma che aspettavamo un po’ tutti, cioè la massiccia presenza dei brand più prestigiosi alla seconda edizione del MIMO 2022, la kermesse “open air” del Milano-Monza Motor Show di quest’anno. Stiamo parlando di ben cinquanta espositori che delizieranno gli oltre 500.000 visitatori previsti sulle strade del centro città e sul tracciato dell’autodromo brianzolo. Ma veniamo al sodo, ecco a voi in ordine alfabetico chi sarà presente dal 16 al 19 giugno prossimi, ovvero tante conferme e alcune novità: Aiways, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Automobili Amos, Automobili Lamborghini, Bentley, Chevrolet, Citroën, Dallara, Dodge, DR, DS, Energica, EVO, Ferrari, Fiat, Harley Davidson, Honda auto, Honda moto, Hyundai, ICKX, Jannarelly, Jeep, Kawasaki, KIA, Lancia, Leasys Rent, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mole Urbana, MV Agusta, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Pirelli, Ram, Seres, Soriano Motors, Sportequipe, Suzuki, Toyota, Touring Superleggera, XEV, Zagato e Zero Motorcycles.

MIMO 2022: le autorità presenti alla kermesse lombarda dello scorso annoRASSEGNA UNICA NEL PANORAMA ESPOSITIVO Avete visto? Una scorpacciata di modelli fra automobili e motociclette, che calcheranno le vie del centro di Milano e della mitica pista di Monza, sia in forma statica, sia dinamica. Senza scordare gli eventi, i test drive, la Journalist Parade, l’unione con la leggendaria 1000 Miglia, la parata delle hypercar fra i cordoli del mitico circuito alle porte di Milano e l’incontro con i rappresentanti dei costruttori. Insomma, quattro giorni all’insegna del motorismo aperto a tutti, grandi e piccoli appassionati, che potranno fare una passeggiata da Piazza Duomo, a Via Mercanti, a Piazza della Scala e Via Dante per osservare da vicino tutti i modelli più nuovi, i bolidi, le auto o moto da sogno presenti sulle pedane espositive.

VEDI ANCHE

MIMO 2022: si prevede una grande affluenza di pubblico come nel 2021IL PASS GRATUTITO SUL WEB Unica condizione, portare con sé il MIMO Pass, lo strumento fondamentale per godere dello spettacolo a 360°. Il biglietto elettronico gratuito consentirà ai visitatori l’accesso a tutte le aree della manifestazione, come i test drive nel centro di Milano e l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza. Inoltre, scaricando il proprio accredito dal sito www.milanomonza.com, i visitatori potranno usufruire di sconti per ingressi al Duomo di Milano, ai Musei Civici di Milano e Monza, e a molti altri, nonché ricevere facilitazioni per hotel, trasporti e impianti sportivi. Insomma, un’occasione più unica che rara per vivere l’emozione dei motori in ogni sua sfaccettatura in un contesto straordinario e senza limiti. Noi di Motorbox ci saremo e voi?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/06/2022