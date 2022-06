Zero Motorcycles: "Stop ai motori termici? Champagne!"

Una questione di punti di vista. A chi, le proprie scelte ''green'', le ha fatte 16 anni fa, prendi ad esempio Zero Motorcycles, le notizie che giungono da Bruxelles non possono che fare un gran piacere. L'Unione Europea vota per lo stop ai motori endotermici a partire dal 2035, il marchio USA di motociclette elettriche gongola. ''Felici di apprendere di una consapevolezza crescente sul tema dell'inquinamento, sia da parte della società, sia delle istituzioni'', commenta Claudio Carfora, Country Manager Zero Motorcycles. ''Vediamo ora riconosciuta la nostra filosofia, oltre che i nostri massicci investimenti in ricerca e sviluppo''. In video, l'intervista completa a Carfora raccolta al Milano Monza Motor Show, rassegna alla quale Zero schiera in pedana la naked stradale SR. Esposizione, ma non solo: in piazza Castello, spazio ai test ride di SR/S (stradale carenata), SR/F (naked) ed FXE (supermotard).

Pubblicato da Danilo Chissalè, 17/06/2022