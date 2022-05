Zero Motorcycles con SunCity all'Efficiency Tour 2022

Zero Motorcycle insieme a SunCity all'Efficiency Tour: tre tappe lungo lo Stivale per scoprire la mobilità a zero emissioni

Zero Motorcycles sarà presente alla nuova edizione dell'Efficiency Tour: un evento organizzato da SunCity e diviso in tre tappe italiane. L'azienda, operativa nel settore dell'efficienza energetica nonché business partner di A2A, ha organizzato l’evento per approfondire il tema della transizione energetica e della e-mobility. Si parte il 18 maggio dall’Autodromo del Levante di Bari, dove professionisti, tecnici, ingegneri e tutte le figure del settore energetico sono invitati per meglio comprendere i passi da compiere a favore della decarbonizzazione. Ad attendere i partecipanti ci sarà anche Zero Motorcycles (qui le novità a EICMA 2021) che offrirà ai motociclisti ospiti della kermesse, la possibilità di provare dal vivo alcuni modelli della sua gamma.

Zero Motorcycles lancia l'Efficiency tour

TEST RIDE In un'apposita area test ride infatti si potrà salire in sella a SR/S e a SR/F, due moto grintose e tecnologicamente avanzate. Tra i nuovi modelli Zero presenti alla kermesse ci sarà anche la FXE: una supermotard elettrica avveniristica che coniuga potenza e design. Nuova FXE è spinta dall'innovativo motore ZForce 75-5 e dal sistema operativo proprietario Cypher II per l'integrazione di tutti i sistemi della moto. Durante l'evento si potrà poi ammirare anche la FX, la moto elettrica più avventurosa della gamma Zero Motorcycles. Nata per il fuoristrada, grazie alla sua essenza silenziosa a zero emissioni e alla sua vocazione off-road, questo modello si propone come mezzo perfetto per esplorare la natura.

Efficiency tour 2022 di Zero Motorcycles

APPROFONDIMENTI Durante i test drive saranno approfonditi poi gli aspetti più tecnici e prestazionali dei veicoli e le potenzialità del settore elettrico, così da offrire ai partecipanti una formazione completa sulla mobilità a zero emissioni. Dopo la tappa di Bari, sarà la volta di Modena il 21 giugno, per poi concludere l'Efficency Tour a Latina il 7 luglio. Tutti i dettagli dell’evento sono riportati sul sito https://www.suncityitalia.com/eventi-e-formazione/efficiency-tour-2022

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 13/05/2022