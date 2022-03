Zero Motorcycles: con la nuova campagna anche gli interessi stanno a zero

Zero Motorcycles, in collaborazione con AGOS, avvia una campagna di finanziamento a interessi zero. Scopriamo come funziona

Diventare proprietari di una moto Zero oggi è più semplice. Zero Motorcycles ha infatti deciso di mettere in campo diversi strumenti e l'ultimo di questi è il finanziamento a interessi zero. Scopriamo come funziona l'offerta.

ZERO A ZERO Si potrà scegliere tra una delle tante novità della gamma 2022 come la supermotard elettrica FXE, oppure la nuova naked SR, che ha aperto la strada a una linea di moto iper tecnologiche – ve l'ho raccontata da EICMA – e altamente configurabili. La campagna di finanziamento interessi zero durerà fino al 30 aprile 2022: l'offerta, promossa da Zero Motorcycles in collaborazione con Agos, prevede la prima rata a 30 giorni, TAN 0% e TAEG max 3,11%.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/03/2022