E-Tech Europe 2022, al festival bolognese partecipa anche Zero Motorcycles

Siete appassionati di tecnologia, di elettronica e di veicoli elettrici? Non perdetevi l’appuntamento del prossimo 12 e 13 aprile, nel quartiere Fiera di Bologna, per la prima edizione di E-Tech Europe, European Electrical and Electronic Technologies Exhibition & Conference, manifestazione dedicata alla filiera produttiva collegata all’elettrificazione e all’elettronica per la produzione dei Veicoli Elettrici.

SPAZIO ALLA TECNOLOGIA 12.000 metri quadrati di area espositiva nei quali le aziende porteranno il meglio delle loro tecnologie, svelando al pubblico tutte le opportunità offerte dalla rivoluzione della mobilità elettrica. Tra gli espositori non poteva mancare Zero Motorcycles, il brand californiano leader nello sviluppo e nella produzione di moto a zero emissioni, che porterà i modelli protagonisti della sua gamma 2022.

DOVE E QUANDO Per l’esposizione delle moto, l’appuntamento è al padiglione 19, Stand F03. Nell’area Test Ride prevista all’esterno sarà invece possibile provare in prima persona alcuni dei modelli più importanti della gamma Zero, come le SR/S e SR/F che, per il 2022, si presentano anche con la batteria espandibile. Insieme a loro si potrà provare anche la super motard FXE, che per il 2022 presenta un nuovo display TFT da 5” a colori. Disponibile anche il modello Zero S da 11 kW di potenza, che può essere provato da chiunque in possesso di una patente A1 o B.

CON IL PROFESSORE Nell’area Test Ride di E-Tech Europe 2022 sarà presente Gianluca Nannelli, pilota italiano, istruttore della Federazione Motociclistica Italiana, che insegnerà a chi sale in sella a una moto Zero le principali tecniche di guida sicura con un veicolo elettrico a due ruote.

COME ENTRARE IN FIERA L'ingresso alla fiera è gratuito: per accedere alla kermesse è sufficiente richiedere il pass online all’indirizzo e-tech.show/pre-registration-entry-pass. I test ride con Zero, anch’essi gratuiti, possono essere prenotati al link e-tech.show/driving-test-zeromotorcycles.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/03/2022