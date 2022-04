Zero Motorcycles: la nuova SR è in arrivo. Nuovo anche il prezzo

Zero Motorcycles annuncia l'arrivo nei concessionari della nuova SR 2022 e presto sarà possibile provarla: novità per il prezzo

Durante l'ultima edizione di EICMA abbiamo conosciuto la nuova SR (trovate qui il video). Ora la moto elettrica del Brand californiano è in procinto di sbarcare finalmente in Italia, dove sarà possibile provarla presso i concessionari.

LE NOVITÀ La batteria espandibile e l'innotiva possibilità di configurare la moto a proprio piacimento sono le grandi novità della SR e della gamma SR/F e SR/S 2022. L'evoluto sistema operativo Cypher III+ che equipaggia la nuova SR permetterà, accedendo al Cypher Store tramite il sito o attraverso l'app mobile di Zero, sarà possibile personalizzare la moto con funzionalità aggiuntive – ricarica più rapida, incremento della velocità e delle prestazioni, modalità parcheggio e navigazione sul cruscotto e altre si aggiungeranno – nonché aumentare la capacità della batteria.

VEDI ANCHE

Zero SR 2022

BATTERIA E RICARICA La grande novità della SR 2022 sta proprio nella batteria ZF da 14,4+ kWh. Quel segno + vuole indicare la possibilità di incrementare la capacità sino a raggiungere i 17,3 kWh. Una vera rivoluzione nel settore dell'e-mobility su due ruote, perché consentirà di percorrere molti chilometri in più in sella a una moto elettrica. La nuova batteria potenziata al massimo potrà essere combinata con il power tank, raggiungendo una capacità di poco inferiore ai 21 kWh, offrendo così un'autonomia di ben 365 km su ciclo urbano e di 182 km in autostrada. Nuova, per la SR, è anche la possibilità di caricare dalla rete di ricarica pubblica EV tramite il connettore Mennekes, Tipo II, presente a bordo. Zero Motorcycles offre anche la possibilità di acquistare degli adattatori Wall Outlet, di Tipo II a presa di corrente, per ricaricare a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo dotato di una presa di corrente standard.

MOTORE La SR 2022 monta il motore ZF 75-10 da 55 kW e 166 Nm capace di raggiungere una velocità massima di 167 km/h. Ma gli aggiornamenti sul Cypher Store sono disponibili anche per lui... Abilitando lo Speed & Performance Boost, infatti, si sale a 110 CV e 190 Nm, per 200 km/h di velocità massima. Al contempo la SR si aggiornerà anche con l'Advanced Bosch Motorcycle Stability Control, che tramuterà l'ABS di serie in Cornering, funzionalità che viene applicata anche al controllo di trazione e a quello del freno motore.

PREZZO Presso le concessionarie Zero Motorcycles è possibile prenotare un test ride della nuova SR. La Zero SR 2022 è disponibile nella colorazione Graphite e viene ora proposta al prezzo di 19.880 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/04/2022