Quale sarà l’auto del futuro? Decidetelo voi! Il sondaggio in vista di MIMO 2022

Nei giorni scorsi il Parlamento Europeo ha votato lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, data a partire dalla quale le case automobilistiche dovranno produrre e vendere solo auto a zero emissioni (elettriche). Come già scrivevamo, non si tratta di una decisione definita e scritta nella pietra, ma comunque il punto di partenza da cui il Consiglio Europeo nei prossimi mesi aprirà le trattative con i paesi membri dell’Unione.

Auto elettriche: il sondaggio di UIGA in vista del MIMO

RIGUARDA TUTTI In ogni caso, si tratta di una decisione che, come scriveva bene il nostro Emanuele giusto ieri, avrà impatto su tanti aspetti della nostra vita. E per questo motivo occorre cominciare a parlarne e a discutere insieme del futuro dell’automobile: ecco perché UIGA (Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automobile), che sarà anche presente all’ormai imminente MIMO, ha promosso un sondaggio tra gli automobilisti per fotografare il parere della gente sulle tipologie di motore in vendita fino al 2035.

Auto elettriche: il sondaggio di UIGA in vista del MIMO

VEDI ANCHE

DOVE RISPONDERE Il sondaggio è molto breve, e richiede di indicare le proprie preferenze tra le diverse tipologie di motorizzazioni attualmente sul mercato, e di indicare alcuni dati (anonimi) circa la propria auto e quella che - eventualmente - si intende acquistare per il futuro. Promosso in collaborazione con Bosch, Asi, eSolutions FreeToMove, Mauto-Torino, Universal Robots, Pneumatici Sotto Controllo, il sondaggio si trova all’indirizzo ilmotoredelfuturo.it.

Auto elettriche: il sondaggio di UIGA in vista del MIMO

A MIMO Alla fiera di Milano saranno esposti modelli che rappresentano tutte queste motorizzazioni. Nella fattispecie, in via Dante a Milano si troveranno

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/06/2022