Mercedes-Benz EQE 350+: il lusso di EQS in taglia ridotta. La prova

Ammetto che distinguerla dall’ammiraglia EQS non è facile: stesse geometrie, stesso profilo affusolato, stessa piattaforma: ma a ben guardare nuova Mercedes EQE nasce con una mission diversa da quella della ''sorellona'' top di gamma. Se EQS (qui la nostra prova) è una super-limousine pensata per essere ''coccolati'' dalla guida in punta di piedi dello chauffeur di turno, la sorellina EQE è invece un’auto fatta per accontentare palati raffinati - amanti della guida in souplesse - che si mettono al volante per lavoro o diletto, con un unico desiderio: viaggiare nel comfort più assoluto. E in effetti la differenza con EQS (oltre che nel prezzo) sta tutta nelle dimensioni, ballano infatti 27 centimetri da paraurti a paraurti: 4,94 metri di lunghezza per EQE contro gli oltre 5 metri e 21 di EQS.

GEMELLE DIVERSE

Come detto, i punti di contatto con la super top di gamma elettrica Mercedes sono tantissimi. Esteticamente le uniche differenze apprezzabili sono uno stile leggermente più grintoso e meno ''ingessato'', soprattutto sul frontale, mentre in generale la linea è un po’ più atletica. Non mi convince moltissimo il terzo volume - corto e compatto - ci leggo un contrasto abbastanza evidente con il cofano lungo e spiovente. All’interno Mercedes EQE non tradisce la sua anima da comoda e sofisticata ''berlinona''. Profusione di pelle, materiali ricercati in ogni dove e della plastica solo un accenno. Il fatto che i tasti fisici siano praticamente assenti (anche sul volante sono a sfioramento) rende la plancia più omogenea e pulita, ma se devo dirla tutta avrei preferito qualche comando analogico per gestire clima, radio e navigazione. A mio parere restano un’ottima soluzione che molto spesso evita distrazioni di troppo.

Mercedes-Benz EQE 350+: 3/4 anteriore

HYPERSCREEN A RICHIESTA

Detto questo, L’MBUX a mio parere resta il sistema multimediale più completo sul mercato. Il menù è ben leggibile ha icone molto intuitive e la navigazione non è per nulla impegnativa. Considerate però che - come per EQS - anche su EQE è previsto (su richiesta a 8.784 euro) l’Hyperscreen: il maxi-schermo digitale su tutta la plancia con una vetratura complessiva da 56 pollici (qui il nostro approfondimento). Se volete stupire, sapete cosa scegliere! Spazi e volumetrie interne sono da limousine! Considerate che le dimensioni dell’abitacolo sono ben più generose di quelle di Classe E. Seduti sul divanetto c’è parecchio margine in larghezza e in lunghezza e il tetto spiovente non ruba centimetri in altezza.

Mercedes-Benz EQE 350+: interni

BATTERIA CAPIENTE

Il merito è tutto della piattaforma EVA2: le ruote sono ai quatto estremi dell’auto, gli sbalzi sono ridottissimi e con la batteria da oltre 90 kWh spalmata su tutto il pianale il baricentro resta basso. Certo il peso minimo a vuoto resta comunque importante: siamo intorno ai 2.355 kg. Meno sfruttabile il bagagliaio: l’imboccatura è stretta, la soglia da terra è alta e i rivestimenti laterali sono un tantino sporgenti. Ciò rende l’accesso al vano roba un po’ da contorsionisti, ma la capienza è comunque paragonabile a quella di altre berline del segmento, visto e considerato che la capacità di carico parte da 430 litri.

Mercedes-Benz EQE 350+: badge posteriore

SULLA SOGLIA DEI 300 CV Questa EQE 350+ è spinta da un motore elettrico a magneti permanenti posteriore da 292 CV per 565 Nm di coppia. Lo 0-100 si sbriga in 6,4 secondi e la velocità massima è di 210 km/h. Degna di nota la presenza dell’asse posteriore sterzante. Un optional da 1.586 euro utilissimo nelle manovre in spazi stretti, con il diametro di volta che scende a 10,7 metri. Per uscire dal centro città, avere le ruote posteriori che girano fino a 10° in controfase rispetto a quelle anteriori aumenta - e di parecchio - l’agilità dell’auto, consentendomi quasi di sgusciare nel traffico.

IMPRESSIONI DI GUIDA

Inutile ribadire che tutto ciò che mi circonda è studiato per offrirmi una sensazione di comfort impareggiabile. Si parte dalle sedute regolabili elettricamente: soffici e avvolgenti, che mi concedono la massima precisione nel trovare la triangolazione con sedile e pedali. Davvero curata poi l’insonorizzazione dell’abitacolo, pochissimi i fruscii e i rumori esterni. A velocità di crociera in autostrada la sensazione è proprio quella di fendere l’aria quasi senza generare resistenza. Il merito è tutto di un’aerodinamica raffinatissima, con un Cx di 0,22. Entrare in confidenza con EQE non è poi così difficile: la frenata rigenerativa è regolabile su 4 livelli D+, D, D- e Auto. Scelgo quest’ultima e lascio fare tutto alla macchina. EQE riesce comunque a coccolarmi senza darmi strattoni o colpi bruschi in rallentamento: veleggia come se avesse il vento in poppa.

Mercedes-Benz EQE 350+: profilo aerodinamico

FACILE DA GUIDARE In generale EQE si lascia guidare con disinvoltura, contenere però l’esuberanza dei sui 292 CV elettrici non è sempre facile. Il peso si fa sentire, ma il motore posteriore risponde senza esitazione quando chiedo potenza. EQE è micidiale sulle brevi distante, in allungo invece, superata una certa soglia sembra quasi che la spinta si affievolisca. Anche fra le curve la tedesca non è proprio a suo agio. Nonostante la prima impressione sia quella di un’auto ben piantata a terra, quando entro in curva deciso, tutta l’inerzia delle oltre 2 tonnellate tende a riemergere. Il quadro si completa con sospensioni davvero convincenti, pochissime le vibrazioni di ritorno, anche sui fondi irregolari sembra sempre di viaggiare sul velluto.

Mercedes-Benz EQE 350+: posteriore

QUALCHE NUMERO Sulla carta, i 90 kWh della batteria assicurano a questa EQE 350+ dai 567 ai 654 km di autonomia nel ciclo WLTP. I valori reali, con la batteria praticamente carica sono un filino meno ottimistici: il computer mi indica infatti una percorrenza massima di 640 km. Ciò viene compensato però da un’ottima efficienza a velocità autostradali, con la strumentazione che riporta un consumo medio a 130 orari di 20,5 kWh/100 km. Davvero niente male! Va anche detto che in questa prova ho viaggiato quasi sempre in Eco: il profilo di guida più risparmioso. Sul fronte della ricarica, alle colonnine ultrafast in corrente continua e con una potenza di 170 kW bastano 32 minuti per ripristinare l’80% di batteria. Il caricatore interno accetta invece una potenza in alternata di 11 kW (a richiesta c’è anche da 22 kW), in questo modo il pieno richiede 8 ore e 25 minuti.

Mercedes-Benz EQE 350+: in carica

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Completissima la suite ADAS che prevede la guida assistita di livello 2. Oltre alla EQE 350+ della prova l’offerta si completa con la AMG EQE 43 4Matic trazione integrale. I prezzi sono ovviamente impegnativi con il listino della 350+ che attacca a 93.017 euro e con la variante AMG che vale 116.142 euro. A breve è previsto inoltre l’ingresso in gamma della più potente EQE 53 4Matic+.

SCHEDA TECNICA MERCEDES-BENZ EQE 350+

Motore Elettrico sincrono a magneti permanenti posteriore Potenza di picco 292 CV Coppia massima 565 Nm Prestazioni Vel. max. 210 km/h | da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi Trazione Posteriore Dimensioni 4,94 x 1,96 x 1,51 m Passo 3,12 m Posti 5 Peso a vuoto 2.355 kg Bagagliaio Da 430 litri Batteria Ioni di litio da 90,56 kWh Autonomia (misto WLTP) 567-654 km Potenza max. ricarica 170 kW in DC (10-80% in circa 32 minuti) Prezzo A partire da 93.017 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/05/2022