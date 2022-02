Nuova Mercedes EQE AMG: il SUV elettrico mette in mostra i bicipiti

UNA FAMIGLIA 100% ZERO EMISSIONI L'offensiva elettrificata di Mercedes, che prevede l'ingresso sul mercato di sei nuovi modelli a zero emissioni, è iniziata nel 2018 con la EQC, il SUV medio della neonata famiglia a zero emissioni. Tuttavia, l’arrivo della EQE alla fine di quest'anno, di cui abbiamo già visto i prototipi durante i collaudi, segnerà la conclusione di questa ondata di veicoli elettrici new age made in Stoccarda. Ma dell’universo Mercedes fa parte anche AMG, il reparto sportivo, che ha già messo mano ad alcuni modelli elettrici della Stella. Questa volta è il turno di una EQE a ruote alte, immortalata durante i test su strada proprio nei pressi della sede di Affalterbach. Apparentemente, questo modello presenterà un carattere molto simile al più grande SUV EQS, anch’esso disponibile in configurazione AMG, ma avrà uno stile piuttosto essenziale con richiami evidenti alla sportività del marchio, come passaruota più pronunciati e un’altezza da terra inferiore rispetto alla EQE SUV da cui deriva.

VEDI ANCHE

Nuova Mercedes EQE SUV by AMG: arriva la versione sportiva dello sport utility a batterieSTILE ISPIRATO AL MOTORSPORT Ma le modifiche esterne del SUV griffato AMG non si fermano qui, poiché sembra scontata la presenza di cerchi ruota di grande diametro, pinze dei freni con badge AMG e nuovi paraurti, probabilmente con quelle piccole alette anteriori che vedete per la prima volta nelle foto. Daimler ha depositato domande per logotipi alfanumerici a tre cifre per EQE, da 250 fino a 600, suggerendo una serie di versioni che potranno assicurare una gamma molto ampia per prezzi e dotazioni opzionali. Per le versioni sottoposte alla cura AMG, tuttavia, sono state registrate domande per i nomi EQE 43, EQE 53, EQE 55 ed EQE 63. Per adesso nessuna informazione su motori, batterie e autonomia della gamma sportiva di EQE SUV, che sarà prelevata dal modello standard, ma certamente evoluta in termini di performance.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/02/2022