UNA SFIDA ELETTRIZZANTE PER AMG La Mercedes EQE, berlina 100% elettrica, ha fatto il suo debutto sotto i riflettori del Salone di Monaco IAA 2021 ai primi di settembre e noi l’abbiamo vista da vicino, proprio in occasione della rassegna tedesca. Foto ufficiali, comunicati, schede tecniche e video sono ormai disponibili, ma questa volta abbiamo aggiustato il tiro mirando più in alto. Infatti, le immagini che avete sotto gli occhi mostrano una EQE quasi priva di tuta mimetica, ma che ci svela ben altro. Quella che vedete girare sulle strade intorno al Nürburgring è una EQE griffata dall’atelier sportivo di Mercedes, quell’AMG che ha appena rivelato anche la nuova super roadster della Stella SL AMG, destinata a un futuro luminoso quanto il prestigioso logo che porta sulla mascherina.

Nuova Mercedes EQE AMG: la berlina elettrica tedesca in veste high performance

STILE PUNGENTE ESALTATO DALLA SPORTIVITÀ Ma torniamo alla protagonista della nostra spy story, la berlina a zero emissioni travestita da sportiva di prima classe. La EQE AMG mostra tutta la sua energia attraverso un paraurti anteriore decisamente più aggressivo rispetto all’auto di serie, con prese d'aria più grandi, anche se la classica calandra a listelli verticali qui sparisce poiché sotto al cofano non c’è più il V8 biturbo da raffreddare. Però troviamo freni con pinze gialle griffate dalla factory di Affalterbach, come nella più classica delle tradizioni, e sfoghi d’aria davanti alle ruote posteriori oltre a uno spoiler più grande fissato sul bagagliaio. La linea a cuneo è la stessa del modello di serie, ma tutto l’impianto stilistico evidenzia una sportività sconosciuta alla EQE più “borghese”.

Nuova Mercedes EQE AMG: registrati i nomi presso l'EUIPO

TRE SIGLE REGISTRATE PER NON AVERE DUBBI Altro indizio che fa pensare all’arrivo della super berlina elettrica: lo scorso novembre, sono state effettuate le registrazioni dei nomi presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), che hanno mostrato che Daimler stava già cautelandosi a livello legale nella prospettiva di costruire la EQE AMG. L'EUIPO ha registrato i nomi “EQE 43”, “EQE 53” e “EQE 63”. Le tre cifre sono ben note ai cultori del marchio sportivo di Mercedes, ma senza un pregresso con modelli elettrici, è difficile dire quale delle tre versioni sia stata pizzicata dai nostri teleobiettivi. Tuttavia, è possibile che il prototipo delle immagini sia proprio il più performante della gamma, poiché mostra numerose specifiche tecniche e stilistiche assimilabili alla tradizionale E 63 AMG. Detto questo, possiamo ragionare sull’arrivo di questa super berlina a batteria non prima del 2022 o 2023, inserendosi in un segmento del tutto nuovo che vedrebbe una rivale nella BMW M5 elettrica che, secondo rumor non ufficiali, potrebbe essere potente quanto una Bugatti Veyron. Comunque, è sicuramente troppo presto per discutere sulla potenza di un EQE con trattamento AMG, ma tenete presente che la power unit dell'EQS AMG eroga oltre 600 CV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/10/2021