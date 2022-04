Nissan Micra bi-fuel: che spensieratezza viaggiare a GPL. La prova

Me la ricordo molto bene Nissan Micra! Non la primissima versione, la seconda serie quella prodotta a cavallo del nuovo millennio, coi fari squadrati e quel musetto simpatico che la rendeva davvero molto sfiziosa. Era un po’ la mascotte della nostra compagnia - di seconda mano ovviamente - acquistata a un prezzo stracciatissimo da un caro amico d’infanzia. Beh, diciamo che dopo quasi dieci anni di lontananza (con altre due generazioni uscite nel mentre) è stata proprio una piacevole riscoperta mettersi al volante dell’ultima versione della compatta giapponese (qui il teaser della nuova Micra). Una Micra che di questi tempi - con la benzina ormai alle stelle - ho provato con piacere doppio visto e considerato che, andando a GPL, sono riuscito evitare i temutissimi salassi al distributore. Bando alle ciance è tempo di scoprire come sono andate queste due settimane in compagnia di Nissan Micra bi-fuel Eco N-Design MY2021.

STILE EQUILIBRATO

Dunque, delle forme tonde e paffute delle versioni precedenti su questa Micra non c’è proprio l’ombra. Al contrario si è deciso di puntare tutto su uno stile aguzzo e affilato, che sorto certi aspetti ricorda quello dell’attesissima Nissan Ariya full-elettric. Ciò che più mi colpisce è il profilo della calandra frontale: è bello appuntito e punta verso il basso regalando all’auto un aspetto dinamico e slanciato. Non mi convincono però le luci anabbaglianti alogene, su un allestimento superiore come questo avrei gradito quantomeno dei proiettori allo xeno o ancora meglio dei fari LED (qui disponibili solo per le luci diurne). Per il resto direi comunque che gli stilisti sono riusciti a dare quel tocco di modernità che consente a Micra di dire ancora la sua. Apprezzo che sia stato scelto un design tutto sommato equilibrato e che si siano evitate inutili forzature da crossover che tanto spopolano sulle utilitarie d’oggi.

Nissan Micra 2021: 3/4 frontale

DETTAGLI CHE CONTANO

Una volta all’interno mi accomodo al posto di guida e inizio a toccare un po’ qua la per soppesare la qualità dei materiali scelti per l’abitacolo. Come su tutte le auto di questo segmento un po’ di economia la si ritrova sui pannelli porta e su gran parte della plancia. Tuttavia, Micra recupera parecchi punti sfoggiando una fascia centrale in simil-pelle che corre lungo tutto il cruscotto ed e ripresa sulle imbottiture laterali dei sedili e in prossimità della leva cambio. Una soluzione furba, che nobilita l’abitacolo e che si accompagna a comandi per la gestione del clima (automatico monozona) intuitivi e ben disposti. Forse un po’ sacrificato il quadro strumenti: a contagiri e tachimetro analogici è abbinato infatti uno schermo TFT da 5 pollici, a mio parere un tantino sottodimensionato. Sia chiaro, ci sono tutte le informazioni che servono, ma non nascondo che un quadrante un filino più hi-tech e digitalizzato avrebbe sicuramente reso la zona dietro al volante più piacevole e moderna.

Nissan Micra 2021: interni

DIMENSIONI E ABITABILITÀ

Metro alla mano Micra MY2021 misura 3,99 metri in lunghezza, 1,95 metri (con specchietti aperti) in larghezza ed è alta 1,45 metri. Centimetro più, centimetro meno sono le stesse dimensioni di nuova Volkswagen Polo e di Peugeot 208. Numeri da compatta ideali per il contesto cittadino, con l’auto che riesce a divincolarsi senza affanni nel traffico e con le manovre di parcheggio facilitate dai sensori e dalla telecamera di retromarcia (compresa nell’Urban Pack, optional). Ovviamente se amate il basket e rientrate nella categoria ''pivot'' mettete in conto qualche grattacapo per sistemarvi sul divanetto posteriore. Nel complesso l’abitabilità si conferma in linea con quella di tante altre rivali del segmento, in quattro si riesce a viaggiare comodi, in cinque si sta stretti. Peccato che sulle versioni meno accessoriate l’alzacristalli posteriore sia ancora a manovella!

Nissan Micra 2021: divanetto posteriore

BAGAGLIAIO NELLA NORMA Un aspetto non di poco conto su un’utilitaria come Micra è lo spazio utile del bagagliaio. Beh, quello della giapponese non è proprio da record: si va da un minimo di 300 a un massimo di 1.004 litri con sedili reclinati. Un valore che tutto sommato non è nemmeno così tanto ridotto, considerando che il serbatoio ''a ciambella'' del GPL montato da BRC al posto del ruotino di scorta non ruba spazio (qui tutte le soluzioni ''green'' di Nissan). Il divanetto ha frazionamento 40:60 e una volta ripiegato lascia ampio margine per sistemarci un paio di borse della spesa o al massimo due trolley da viaggio. La forma del baule è piuttosto regolare, ma i duomi delle sospensioni occupano spazio ai lati e ci sono pure un po’ di centimetri fra soglia e piano di carico, quindi: occhio alla schiena quando ci appoggiate la spesa!

Nissan Micra 2021: il bagagliaio con sedili reclinati

TRE CILINDRI BI-FUEL

Sotto il cofano di questa Micra bi-fuel batte un 3 cilindri turbo IG-T 92 da 1 litro in abbinamento a un cambio manuale 5 marce. In totale la potenza dichiarata è di 90 CV, mentre sono 160 i Nm di coppia: numeri che consentono alla giapponesina di toccare i 178 km/h e di sbrigare lo 0-100 km/h in 11,8 secondi. Come anticipavo l’auto dispone anche di un serbatoio di GPL da 33,6 litri (41 sono quelli per la benzina), che alla pompa si riempie in poco meno di 5 minuti. Il tutto si traduce in autonomia davvero record: con il pieno di benzina e di gas - stando alle rilevazioni effettuate durante la prova - la Micra riesce a macinare circa 1.000 km prima di doveresi fermare di nuovo al distributore. Una percorrenza da fare invidia a certi Diesel!

Nissan Micra 2021: motore

IMPRESSIONI DI GUIDA

L’avviamento dell’auto è sempre a benzina, servono giusto una manciata di minuti prima che il motore raggiunga la temperatura d’esercizio ottimale e si inserisca l’alimentazione a GPL. Quest’ultima si monitora e si attiva da un tasto posizionato vicino alla leva del cambio. Quando il LED passa dal rosso al verde significa che l’auto procede a GPL. La quantità di gas è identificata da 4 lucine sul commutatore, che segnalano l’autonomia residua. Ecco, personalmente avrei preferito un sistema un po’ più completo, magari integrato direttamente con il TFT del quadro strumenti. In effetti il chilometraggio residuo a GPL resta sempre un po’ un mistero ed è comunque molto difficile capire esattamente quanta strada si riesca ancora a percorrere con il gas. Al volante la Micra si conferma una buona compagna per il commuting quotidiano.

Nissan Micra 2021: laterale

SI PARTE SEMPRE A BENZINA Girando la chiave d’accensione il tre cilindri prende vita quasi senza farsi notare, dopo poche centinaia di metri il passaggio al GPL lo noto da uno ''schioppettio'' leggermente più secco del motore, ma per il resto le sensazioni sono identiche a quelle di una normalissima auto a benzina. Mi butto in autostrada direzione Milano, premo sull’acceleratore e la Micra prende velocità, certo se voglio spremere le potenzialità del tre cilindri mi tocca giocare un po’ con frizione e cambio. La giapponesina è abbastanza pimpante, non è una campionessa di reattività ma una volta entrata nel centro città se la cava egregiamente. A basse velocità l’auto ha una buona manovrabilità, sguscia bene nel traffico dell’ora di punta, grazie anche a uno sterzo leggero che rende il parcheggio facile e intuitivo.

Nissan Micra 2021: frontale

GPL RISPARMIO ASSICURATO?

La bella sorpresa arriva però al momento di fare rifornimento. Il serbatoio della benzina è a 3/4, ma il GPL è terminato. Vado al primo distributore e sull’insegna leggo 0,86 euro/litro: un vero e proprio sollievo se penso che Diesel e benzina ormai viaggiano su prezzi quasi doppi. Una volta agganciato l’adattatore il pieno è questione di pochi minuti e in un batter d’occhio ho recuperato i miei 480 km di GPL. Vi starete chiedendo quanto ho speso: beh la risposta è semplice, conti alla mano un pieno di Gas Petrolio Liquefatto mi è costato 29 euro, poca roba se penso a quanti ne avrei spesi per fare 41 litri di verde. Va detto però che nelle poche occasioni in cui sono andato solo a benzina il consumo medio registrato dal computer di bordo è stato abbastanza contenuto: 5,8 litri di carburante ogni 100 km.

Nissan Micra 2021: il serbatoio del GPL

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, Nissan Micra MY 2021 mette sul piatto una suite ADAS un po’ minimale che conta su: frenata automatica d’emergenza, limitatore di velocità, fari automatici intelligenti e assistenza partenza in salita. I prezzi partono dai 16.600 euro della entry-level Visia benzina 3 cilindri manuale 5 marce e arriva ai 21.600 euro della top di gamma con motore IG.T 92 CV in allestimento Tekna con cambio CVT. L’auto che ho provato invece, una Micra Eco N-Design a GPL vale 20.400 euro a cui vanno aggiunti l'Urban Pack (retrocamera, apertura keyless e clima automatico) da 650 euro e la vernice metallizzata Gunmetal Grey da 700 euro. Per portarsi a casa la entry-level GPL ECO Visia tocca sborsare 18.100 euro.

SCHEDA TECNICA NISSAN MICRA IG-T 92 GPL

Motore IG-T 1.0 litri, 3 cilindri turbo Potenza 90 CV @5.000 giri/min. Coppia massima 160 Nm @2.000 - 3.750 giri/min. Prestazioni Vel. Max. 178 km/h | 0-100 km/h in 11,8 secondi Trazione Anteriore Cambio Manuale 5 marce Dimensioni 3,9 x 1,74 x 1,45 m Passo 2,52 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.060 kg Bagagliaio Da 300 a 1.004 litri Consumi (misto WLTP) 6,7 l/100 km (GPL) | 5,7 l/100 (benzina) Emissioni CO2 (WLTP) 119 g/km (GPL) | 129 g/km (benzina) Prezzo A partire da 18.100 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/04/2022