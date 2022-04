Nissan Ariya, la volta buona. Ordini al via, prezzi e versioni

Come promesso, più nessun ritardo. Data di oggi lunedì 11 aprile una data storica: è la data di apertura dei preordini in Italia di Nissan Ariya, il primo crossover coupè 100% elettrico del marchio, il cui lancio globale è a più riprese slittato a causa delle carenti forniture di semiconduttori. Al lancio, Ariya (clicca qui per un identikit completo) disponibile in tre configurazioni: batterie da 63 kWh o 87 kWh, autonomia fino a 520 km e potenza fino a 306 CV. Consegne a partire dall'estate 2022. Nel frattempo, scendiamo più nel dettaglio.

Nissan Ariya, ordini al via

Inizialmente, gamma di Nissan Ariya composta in tutto da tre versioni (ma ne arriveranno altre).

Ariya 63 kWh Advance – 2WD : con un'autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP), è la scelta ideale per chi usa l’auto principalmente in contesti urbani e suburbani. Il motore ha una potenza di 218 CV e una coppia di 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da 50.500 euro .



: con un'autonomia fino a (ciclo combinato WLTP), è la scelta ideale per chi usa l’auto principalmente in contesti urbani e suburbani. Il motore ha una potenza di e una coppia di 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da . Ariya 87 kWh Evolve – 2WD : con un'autonomia fino a 520 km (ciclo combinato WLTP), è indicata anche per chi percorre lunghe distanze. Il motore ha una potenza di 242 CV e una coppia da 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da 60.100 euro .



: con un'autonomia fino a (ciclo combinato WLTP), è indicata anche per chi percorre lunghe distanze. Il motore ha una potenza di e una coppia da 300 Nm, la velocità massima è pari a 160 km/h. Prezzi a partire da . Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve – AWD: con un'autonomia fino a 493 Km (ciclo combinato WLTP) e grazie alla tecnologia di trazione integrale Nissan e-4ORCE, restituisce il miglior mix tra percorrenza, performance e feeling di guida . Il motore ha una potenza di 306 CV e una coppia di 600 Nm, la velocità massima è di 200 km/h. Prezzi a partire da 63.500 euro.

Nissan Ariya: al lancio, tre versioni

Per effettuare un preordine di Nissan Ariya è sufficiente visitare il sito www.nissan.it, aprire la sezione dedicata e compilare il modulo online in 4 semplici passaggi:

Scelta della versione; Scelta del colore esterno, del colore degli interni e dei cerchi; Inserimento dei dati personali e scelta della concessionaria Nissan; Conferma del preordine.

Nissan Ariya: in concessionaria dall'estate

Il cliente riceverà una e-mail di conferma contenente il numero identificativo della prenotazione che sarà valida per 30 giorni, periodo entro il quale potrà finalizzare l'acquisto in concessionaria. In caso contrario, la prenotazione decadrà automaticamente. Come già anticipato, le prime consegne sono previste in estate, quando la vettura arriverà negli showroom italiani ed europei.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/04/2022