Nissan Qashqai e-Power, il SUV elettrico che va a benzina

Come funziona in video la tecnologia e-Power, disponibile per Nissan Qashqai: motore elettrico da 190 CV, 1.6 benzina che carica le batterie

Nissan continua la sua strategia di elettrificazione: nei prossimi mesi arriverà la versione full hybrid di Juke, e qualche settimana fa è stata presentata la nuova Micra, che sarà solo elettrica. Ci vorrebbe giusto una via di mezzo... La casa giapponese definisce la sua tecnologia e-Power come la porta d’accesso alla mobilità completamente elettrica, e non c’è davvero di che dar loro torto. Vi abbiamo già raccontato come funziona, ma non è mai troppo tardi per un rapido ripasso, dato che il nuovo propulsore elettrificato di Nissan è pronto al debutto anche in Europa, sul bestseller Qashqai (qui la nostra prova della versione mild-hybrid).

Nissan Qashqai e-Power, visuale di 3/4 anteriore del prototipo

Il funzionamento del powertrain e-Power è molto semplice, un vero e proprio uovo di Colombo per certi versi: alla base c’è un motore elettrico, in questo caso con una potenza massima di 190 CV e una coppia di 330 Nm disponibile immediatamente, e dedicato alla trazione dell’auto sulle ruote anteriori. Questa unità garantisce la prontezza in accelerazione e la linearità nell’erogazione che solo i motori elettrici sanno regalare.

Nissan Qashqai e-Power, visuale di 3/4 posteriore del modello di serie

VEDI ANCHE

E IL TERMICO? L’energia necessaria per far andare il motore arriva da un 1.5 tre cilindri turbo a benzina da 158 CV di derivazione Infiniti, il brand di lusso della casa giapponese: l’energia così prodotta può andare direttamente al motore, oppure a caricare la batteria agli ioni di litio posta nel pianale, sotto i sedili posteriori. In questo modo l’auto, pur con trazione elettrica, fa il pieno in un tradizionale distributore di benzina.

Nissan Qashqai e-Power, il badge sulle portiere

Il motore a benzina, che di fatto è un generatore di corrente collegato al motore e alla batteria, ha un ciclo di funzionamento regolare, non legato alle elevate richieste di potenza nelle partenze e in ripresa. Nissan dichiara un consumo medio nel ciclo combinato di 5,3 litri per 100 km (ed emissioni di 119 g/km CO2), un valore che può cambiare, e molto, in base alle condizioni di utilizzo. In città, per esempio, con tanti start & stop, la batteria ha modo di sfruttare la frenata rigenerativa per ricaricarsi (anche con la funzione e-Pedal di Nissan), e il motore termico può così rimanere spento.

Nissan Qashqai e-Power, visuale di 3/4 posteriore del prototipo

FA TUTTO IL COMPUTER La sofisticata centralina di bordo tiene sotto controllo in continuazione diversi parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, lo stile di guida e la richiesta di forza motrice, le condizioni della strada, cercando di tener spento il più a lungo possibile il motore a benzina. Quando la batteria è completamente carica, per esempio, il 1.5 sta spento, e l’auto si comporta come una full electric. In caso di accelerazione o ad alta velocità, il motore elettrico riceve energia tanto dalla batteria quanto dal motore a benzina.

Nissan Qashqai e-Power, visuale laterale del prototipo

La tecnologia e-Power, inventata da Nissan, è disponibile in Giappone dal 2017, e si prepara finalmente a sbarcare anche in Europa. Ad aprire le danze di questa nuova unità sarà il bestseller Qashqai, che arriverà in versione e-Power nel corso dell’estate. Nei mesi successivi sarà la volta del D-SUV Nissan X-Trail. I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/03/2022