Nissan Micra Kiiro: non solo Juke vuole giocare a Batman

Si sentiva trascurata, ha ottenuto il suo regalo di consolazione. Dopo Juke, che è testimonial di ''The Batman'' e che per reclamizzare la nuova pellicola indossa un costume tutto speciale, anche Nissan Micra riceve il trattamento Kiiro, termine che in giapponese sta per ''giallo''. Micra Kiiro sarà costruita in sole 250 unità: d'altra parte, più si è limited, più si è special.

GIALLO RISOLTO Sebbene non vi sia traccia né dentro né fuori dei caratteristici emblemi di Batman, alcuni tocchi di design permettono ai modelli Kiiro di distinguersi in un batter d'occhio dalle rispettive gamme. Similmente a Juke Kiiro, anche a Micra Kiiro sono appiccicati una grafica ad hoc sul montante C e dettagli di rivestimento gialli su paraurti anteriore e posteriore e sui pannelli laterali. Completano il kit la vernice della carrozzeria di colore Echo Grey, i vetri posteriori privacy, i cerchi in lega da 17 pollici in nero lucido. Meno speciali sono semmai gli interni, spogli - a differenza di Juke Kiiro - di tocchi di giallo o stemmi di qualsiasi genere.

VEDI ANCHE

HI-TECH Basata sul livello di allestimento Acenta, Nissan Micra Kiiro ottiene di serie Vision Pack (che include sensori di parcheggio posteriori e clima automatico) e touchscreen da 7 pollici per il sistema di infotainment NissanConnect, dotato di navigazione TomTom con aggiornamenti sul traffico in tempo reale e connettività Android Auto e Apple CarPlay (l'esemplare in foto è destinato al mercato britannico).

PREZZO? Nessuna modifica al gruppo propulsore: come ogni altra Micra, anche Micra Kiiro sempre spinta dal tre cilindri turbo benzina da 1,0 litri da 92 CV, cambio manuale a cinque marce o automatico a variazione continua CVT. Non si conoscono ancora prezzo e tempistiche per il mercato Italia: in UK, Micra Kiiro parte da 18.375 sterline (21.870 euro), dalle nostre parti è ragionevole immaginare una cifra attorno ai 20.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/02/2022