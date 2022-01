Altro che Batmobile! L’uomo pipistrello guida una Nissan Juke Kiiro

L’uomo pipistrello sta per tornare, come abbiamo visto nell’ultimo trailer pubblicato qualche settimana fa: a vestire i panni di Bruce Wayne / Batman ci sarà Robert Pattinson, affiancato tra gli altri da Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (il Pinguino), diretti dal Matt Reeves di Cloverfield.

Nissan Juke Kiiro: cerchi in lega da 19 pollici per l'edizione dedicata a The Batman

Per il lancio del film Nissan ha presentato un’edizione speciale del suo crossover bestseller (la nostra prova della versione Enigma), Nissan Juke Kiiro, frutto della partnership promozionale stretta dalla casa giapponese con Warner Bros. Per sapere se Bruce Wayne si metterà al volante della piccola Juke dovremo aspettare di vedere il film quando arriverà nelle sale italiane, il prossimo 3 marzo. Per il momento accontentiamoci di scoprire più da vicino il nuovo Nissan Juke Kiiro, parola che in giapponese significa “giallo”.

Nissan Juke Kiiro: il motivo grafico su calotte degli specchietti e cornice del tetto

La carrozzeria ha un esclusivo colore Ceramic Grey, con tetto a contrasto nero lucido, ed è impreziosita da dettagli gialli sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore, oltre che sulle modanature laterali. Da 19” i cerchi in lega (ripresi dalla versione top di gamma Tekna), ma in versione total black, che ben si sposa con il carattere cupo dell’Uomo Pipistrello. Nuovo il motivo grafico che caratterizza le calotte degli specchietti e la cornice del tetto.

Nissan Juke Kiiro: il posto guida

Il colore nero domina anche all’interno dell’abitacolo, così come le finiture in giallo (anzi, Spiced Lemon, come sottolinea Nissan): i sedili sono gli sportivi Monoform con poggiatesta integrati, rivestimenti in tessuto misto a pelle sintetica, e impunture a contrasto di colore giallo. In ecopelle anche bracciolo centrale, console, portiere anteriori e console centrale. Sempre qui, vicino alla leva del cambio, si trova un badge che riporta il nome della versione.

Come il resto della gamma anche Nissan Juke Kiiro monta il 1.0 tre cilindri turbo benzina da 114 CV e di 200 Nm di coppia, abbinato di serie al cambio manuale a sei rapporti, con l’automatico a doppia frizione disponibile su richiesta.

Nissan Juke Kiiro: i sedili sportivi Monoform con impunture gialle

LA DOTAZIONE Di serie Juke Kiiro prevede la frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il cruise control con comandi al volante, il riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema di avviso in caso di uscita involontaria dalla corsia di marcia. Ancora, l’infotainment supporta Android Auto e Apple CarPlay, TomTom Maps con gli aggiornamenti in tempo reale del traffico, compatibilità Google Assistant e Alexa.

Nissan Juke Kiiro: la placchetta identificativa della versione

Nissan Juke Kiiro sarà prodotta in edizione limitata a 5.000 unità in tutto il mondo. Di queste, solo 250 arriveranno sul mercato italiano. Prezzi non ancora comunicati, ma presumibilmente sotto i 25mila euro per la versione con cambio manuale, e un sovrapprezzo di 1.700 euro per il modello con cambio automatico (come per le altre versioni).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/01/2022