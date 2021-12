The Batman, il nuovo trailer: la batmobile è una muscle car mostruosa!

Non è la prima volta che vediamo in azione la nuova batmobile di The Batman, il film sull’uomo pipistrello interpretato da Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves: già il trailer di un paio di mesi fa ci aveva regalato brevi spezzoni di un inseguimento con il Pinguino (interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell), e altri ancora ne possiamo vedere nell’ultimissimo trailer che trovate qui sotto.

LOW PROFILE Meno pomposa ed esagerata rispetto alle batmobili dei film di Tim Burton, meno aggressiva del Tumbler di Christopher Nolan, la nuova batmobile è una via di mezzo tra una muscle car e un veicolo alla Mad Max, pesantemente modificato dentro e fuori, corazzato e in grado di lanciarsi tra le fiamme, contro camion in corsa e addosso a tubi di cemento armato.

SCUSI, VA A GPL? Difficile immaginare quale motore o quale carburante muova la Batmobile, che è pur sempre l’auto di un supereroe dei fumetti: nei fotogrammi iniziali si intravede una configurazione a W che confluisce nello scarico centrale tipo lanciarazzi, con quattro enormi tubi di scarico nella parte bassa, a cui se ne uniscono altri due vicino alle ruote anteriori.

La Batmobile nel nuovo trailer di The Batman: quanto fa con un litro?

C’È ANCHE LA “NONNA” Nei primi 35 secondi del trailer, insieme alla Batmobile in azione compare per qualche brevissimo istante la Corvette Stingray del 1963 di Bruce Wayne, che in qualche modo sembra aver ispirato il miliardario per la progettazione dell’auto che usa per le sue scorribande notturne.

La Batmobile nel nuovo trailer di The Batman, capace di domare anche le fiamme

QUANDO ESCE IL FILM The Batman sarebbe dovuto uscire lo scorso giugno, ma come molti altri blockbuster è stato posticipato per il perdurare della pandemia. Al momento, a meno di cambiamenti di cui avremo notizia più avanti, il film arriverà nei cinema americani il prossimo 4 marzo, in contemporanea con il resto del mondo. Oltre a Pattinson e Farrell, nel film ci sono anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, protagonista di questo nuovo trailer, e Andy Serkis che interpreta il maggiordomo Alfred.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/12/2021