Ci sono videogame così divertenti (“addictive”, direbbero gli americani) che puoi andare avanti a giocarci per mesi interi senza bisogno di altro se non il gusto di divertirsi. Se però arriva del contenuto nuovo, ancora meglio! È sicuramente il caso di Hot Wheels Unleashed, l’ultimo folgorante lavoro dello studio milanese Milestone, che vede le piccole macchinine di Mattel protagoniste di spassose corse su circuiti assurdi e fuori di testa.

UNA NUOVA STAGIONE È iniziata oggi una nuova stagione di gioco dedicata ai super cattivi di DC Comics: nuove sfide per i giocatori che permettono di sbloccare una serie di contenuti gratuiti, tra cui un po’ di monete, ingranaggi (per potenziare le macchine) e vari oggetti di personalizzazione.

BUT WAIT! THERE’S MORE! La parte “cicciosa” della stagione dedicata ai villain dei fumetti sta però nel contenuto a pagamento: per la modica cifra di 5,99 euro ci si porta in garage sei nuovi veicoli, tutti dedicati ai più iconici cattivi della DC Comics: Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Deathstroke e Harley Quinn. A questo si aggiungono tre elementi per il profilo Unleashed e diversi nuovi item a tema per la personalizzazione della Taverna del giocatore: 3 muri, 2 pavimenti, 2 porte, 2 decorazioni, 2 poster, 1 set di 4 poster.

SBRIGATEVI! La DC Super-Villain Racing Season non è compresa nel pass del gioco originale: come la stagione di gioco vera e propria, anche il DLC è disponibile per un tempo limitato, e può essere acquistato fino al 18 gennaio del 2022.

ARRIVA IL PIPISTRELLO Il prossimo mese sarà invece la volta di Batman: il nuovo DLC dedicato all’uomo pipistrello dovrebbe aggiungere una pletora di nuovi contenuti, tra cui una mappa di gioco ispirata a Gotham City, e un nuovo ambiente (la Batcaverna, naturalmente), con piste e oggetti personalizzati. A questo si aggiungeranno anche cinque nuove macchinine: la Penguin, la Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth e la Joker GT. Da ultimo, sarà disponibile anche un nuovo modulo per l’editor di piste chiamato Joker Funhouse Split. L’espansione è compresa nell’Hot Wheels Pass Volume 1, mentre gli altri giocatori potranno acquistarla a partire dal 2 dicembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/11/2021