Proprio in questi giorni - e non è un caso, che vi credete - è al cinema No Time To Die, l’ultimo film di 007 con il carismatico Daniel Craig nei panni dell’indomito James Bond, l’agente con licenza di uccidere. Nell’ambito delle numerose attività di promozione legate alle celebri auto dell’agente segreto (tra cui le collaborazioni tra Aston Martin e i piloti della scuderia di F1, ma anche i modelli in miniatura delle auto) rientrano ovviamente anche i videogiochi.

ROCKET LEAGUE Cominciamo con Rocket League, l’amatissimo videogame che mischia corse di automobili e calcio, e che dal sette ottobre porterà la Aston Martin Valhalla di 007 su tutti i suoi campi da gioco. Disponibile nel Negozio Oggetti per 1100 crediti, il pacchetto comprende la hypercar ibrida inglese da 950 CV, il Suono Motore dell’auto, le Ruote Aston Martin Valhalla di 007 e un Adesivo Reel Life specifico per questo modello.

Aston Martin Valhalla nei videogame: il debutto su Rocket League

C’È ANCHE LA DB5 Per chi se la fosse persa nei mesi passati, torna anche la leggendaria Aston Martin DB5 (anch’essa presente nel film) nel pacchetto Collezione Bond 007, che costa 2.000 crediti e comprende sia la DB5 che la Valhalla. All’interno del gioco saranno inoltre introdotte nuove sfide a tema 007, che permettono di sbloccare il banner giocatore 007's Aston Martin DB5, il bordo avatar Agent 007 e il titolo giocatore ''00 Agent''.

Aston Martin Valhalla nei videogame: il debutto in Forza Horizon 5

FORZA HORIZON 5 Manca poco meno di un mese all’uscita di Forza Horizon 5 (qui i primi dieci minuti di gameplay in video), il gioco di corse open-world di PlayGround Games e Microsoft, disponibile per Xbox e PC, e lentamente si amplia il roster delle auto presenti nel videogame. Le ultime annunciate, in ordine di tempo, sono la Aston Martin Valhalla, appunto, e la McLaren GT 2020. A loro si unisce un gradito ritorno da Forza Horizon 4, ossia la DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro, che potrà essere aggiunta al proprio garage virtuale nella prima settimana dopo l’uscita del gioco.

Forza Horizon 5: torna la DeLorean DMC-12

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/10/2021