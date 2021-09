Lance Stroll che va in testacoda, Sebastian Vettel che a momenti attacca l'Aston Martin DB5 al muro, Martin Brundle che sfodera la classe del vecchio campione, ma non dà l'impressione di poter insidiare i più giovani colleghi: nonostante l'esperienza in Formula 1 e i molti titoli iridati di qualcuno (indovinate chi...), nessuno dei piloti tiene il passo dello stunt driver del cinema, quando si tratta di provare a replicare alcune manovre del film 007 No Time to Die, in uscita il 30 settembre. Qui sotto la prova, nel video dal canale YouTube di Sky Sports.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/09/2021