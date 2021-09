Ediizione limitata

Triumph è la protagonista a due ruote del nuovo film di James Bond “No Time To Die”, presto nei cinema. Dopo la presentazione della Scrambler 1200 in edizione speciale, ecco l’arrivo dell’endurona Tiger 900 Rally Pro… in abito elegante.

VEDI ANCHE

DETTAGLI SPECIALI La Bond Edition si presenta con una colorazione unica: le sovrastrutture sono Matt Saphire Black, con tutti i dettagli (telaio, supporto del faro anteriore, fianchetti, parafango, supporti delle pedane, barre di protezione) neri e grafiche dedicate a contrasto. Sulla sella è presente la scritta “Bond Edition”, mentre il logo di 007 lo ritroviamo sulla schermata introduttiva del display TFT. Non può mancare il badge identificativo del modello al centro del manubrio con il numero identificativo di questa edizione limitata a 250 esemplari.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PREZZO La moto, dal punto di vista tecnico, resta sempre la stessa, a partire dal motore tre cilindri da 888 cc. Le uniche due differenze rispetto alla Rally Pro di serie riguardano gli pneumatici (Michelin Anakee Wild anziché Bridgestone Battlax) e lo scarico Arrow con fondello in carbonio. Il prezzo di questo modello è di 19.200 euro e sarà disponibile da marzo 2022.

Pubblicato da Giorgio Sala, 21/09/2021