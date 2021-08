FUGA DI NOTIZIE Neanche il tempo di finire il gioco del “Trova le differenze” che su internet sono sbucate le prime foto senza veli della nuova Triumph Tiger Sport 660. Le linee della moto erano già abbastanza chiare, ma dalle immagini dei colleghi indiani di MotorBeam si possono notare altri dettagli, come la livrea, la strumentazione e altro ancora.

LE CONFERME Come vi dicevo pochi giorni fa, non ci sono molti dubbi da risolvere per quanto riguarda la base tecnica della Tiger 660. Il motore sarà il tre cilindri in linea da 660 cc e 81 CV già utilizzato sulla Trident e sempre dalla naked arriveranno anche altre componenti come il telaio e le sospensioni (probabilmente con una diversa taratura per molle e idraulica).

LE NUOVE INFORMAZIONI Qualche “Zona d’ombra” era rimasta sulla dotazione elettronica e sulla dotazione, ma le nuove foto cascano a pennello. Per quanto riguarda la strumentazione, lo schema è molto simile a quello adottato sulla Trident, con un display sdoppiato dotato di connettività. Sempre dalla strumentazione ci arriva un ulteriore indizio, la moto sarà dotata di cruise control, d’altronde sarebbe stato davvero un peccato non sfruttare un vantaggio tecnologico come il ride by wire. I blocchetti elettrici sono gli stessi della naked – semplici ma ben realizzati – mentre guardando le foto del cupolino, generoso nelle dimensioni, si può notare come esso non sia regolabile manualmente, almeno a prima vista. Per quanto riguarda le grafiche e gli accostamenti cromatici, Triumph continua a rimanere nel solco tracciato dalla gamma Tiger 900 e 850 per le versioni più “stradali” colori in tinta unita con dettagli color alluminio per i pannelli laterali, semplice ma di buon gusto.

Foto di https://www.motorbeam.com/