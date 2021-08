RITORNO ALLE ORIGINI La Trident 660 sta davvero ben figurando da quando è arrivata sul mercato, il suo mix (tutto italiano) di tratti moderni e “old fashioned” piacciono molto, al pari della dotazione ciclistica e del motore a tre cilindri, un’anteprima per il segmento. Quello che forse non tutti sanno è che la Trident all’inizio della sua carriera, nei lontani anni ’70, è stata anche una sportiva. Con i due kit Neptune S/R l’atlier romano di design Arton Works vuole unire simbolicamente la prima e l’ultima generazione di Triumph Trident.

I DUE KIT Ovviamente, anche in questo caso la mano che traccia le linee del kit è italiana, il designer è Davide Colombi, docente di Motorcycle Design all’ ISSAM Design Institute e parallelamente Automotive Designer alla HIGH TECH ASSOCIATES dove si occupa di impostazione vettura presso Ferrari SpA. Il kit Neptune S si compone di una semi-carena tagliente con forti richiami al passato, pensata e progettata per essere installata senza dover tagliare o modificare in modo irreversibile la vostra moto. Insieme alla carenatura verrà affiancato un kit di semimanubri bassi. La Neptune R, invece, è la fase successiva, che da un ulteriore tocco di sportività. Si applica sopra alla mezzacarena della versione S, consentendo di fatto la possibilità di avere 3 moto in 1. (Standard / Mezzacarena / Carena completa). Il kit comprenderà anche una cover sella in puro stile racer.

INFO E PREZZI Al momento non è ancora stato stabilito il prezzo definitivo dei due set di carene in fibra di carbonio più i vari accessori. Sul sito di Arton Works potrete però richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’apposito riquadro.