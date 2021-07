FESTA DI FINE ANNO (FISCALE) Siamo abituati a festeggiare la fine dell’anno con cappotti e cappelli il 31 di dicembre, ma se si parla di anno fiscale allora i festeggiamenti avvengono in costume e infradito. Triumph ha tanto, anzi, tantissimo da festeggiare dato che quello appena concluso ha fatto registrare una crescita di vendite del 38% rispetto al periodo precedente (FY20, dal 01.07.2019 al 30.06.2020) e del 22% rispetto all’anno fiscale 2019 (dal 01.07.2018 al 30.06.2019), l’ultimo non interessato dagli effetti della pandemia da Covid-19.

TRIPLA T A trascinare il marchio inglese in questo anno positivo sono stati due modelli nuovi, la Tiger 900 in tutte le sue declinazioni (GT, Rally e l’ultima arrivata 850 Sport) ma soprattutto la piccola naked entry level (vincitrice anche della nostra comparativa) Trident 660. La mid-size adventure a 3 cilindri ha segnato 1003 immatricolazioni, equivalenti al 21% del totale nel corso del FY21. Seconda, ma se considerata singolarmente si tratterebbe del modello più venduto all’interno della gamma del Costruttore inglese, la Trident 660, consegnata in ben 629 esemplari. Un risultato ottenuto in soli 4 mesi, considerato il lancio sul mercato avvenuto nel corso del mese di febbraio.

PAROLA AI DIRIGENTI Andrea Buzzoni, General Manager e Amministratore Delegato di Triumph Motorcycles Italia, ha commentato: “Si chiude un anno di business particolarmente intenso che ha proposto sfide inedite a tutti i Costruttori. Performance così positive sono il risultato di molteplici fattori, il più importante dei quali è stata indubbiamente la capacità di interpretare correttamente i segnali del mercato e le possibili evoluzioni della domanda, mettendo in campo anche un pizzico di audacia. Certamente, la strategia di sviluppo della nostra gamma sta riscontrando un crescente interesse da parte del mercato, e ciò è testimoniato dal brillante percorso fatto segnare tanto dalla famiglia Tiger 900 quanto dall’ultima arrivata, la Trident 660. Parallelamente, lavoriamo intensamente per aumentare la conoscenza dei tanti aspetti che rendono uniche le nostre motociclette, ad esempio la cura e la qualità costruttive che segnano una leadership chiara ed evidente osservando o testando i nostri prodotti. Infine, questi 12 mesi ci hanno visti particolarmente impegnati nello sviluppo della nostra rete di vendita, che si è fatta più capillare con l’inaugurazione di nuove Concessionarie e più innovativa grazie al lancio dei nostri showroom digitali Triumph First.” Gli fa eco anche Gaetano Vasques, Sales Manager di Triumph Motorcycles Italia: “Analizzati nel contesto dello scenario complesso e senza precedenti che stiamo attraversando, i risultati positivi dell’Anno Fiscale appena concluso sono soprattutto il risultato di un intenso lavoro di squadra che ci ha visti lavorare quotidianamente a stretto contatto con la nostra rete. E’ innegabile che la crescita della domanda di mercato, ed in particolare della desiderabilità del nostro prodotto, hanno richiesto una pianificazione particolarmente scrupolosa che, unita alla massima attenzione per la soddisfazione dei tanti nostri appassionati, ci ha consentito di limitare al minimo possibile i tempi di consegna.”

COSA BOLLE IN PENTOLA La soddisfazione, come prevedibile, non manca e il futuro si prospetta ancora più interessante. Proprio in questi giorni, infatti, la Casa di Hinckley ha annunciato la volontà di entrare nel mondo del fuoristrada specialistico con Ricky Carmichael come ambassador, ma anche i segmenti più tradizionali promettono bene. Il 2022 sarà l’anno della Tiger 1200, la maxi enduro è pronta a tornare alla ribalta dopo una bella cura ricostituente, e non è detto che il marchio inglese non vada alla ricerca di nuovi sentieri sfruttando il motore della Trident 660 come ariete.