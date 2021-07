Triumph e Breitling, prestigioso marchio svizzero di orologi, annunciano una partnership a lungo termine. Con questa unione si preparano a realizzare un 2 special edition che saranno svelate all'inizio del prossimo anno.

INSIEME Breitling ha svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo del cronografo moderno, mentre Triumph ha contribuito con passione all'evoluzione del mondo delle due ruote. I due brand condividono una filosofia di design audace e originale e, soprattutto, un'attitudine alla precisione artigianale e alla cura del dettaglio.

LE NOVITÀ I cambiamenti iniziano da oggi: nelle migliori boutique Breitling di tutto il mondo, infatti, potrete trovare le Triumph Thruxton RS, originali café racer in chiave moderna. Ma per celebrare questa nuova partnership le aziende collaboreranno a 2 special edition d’eccezione – una moto e un orologio – che saranno svelate al grande pubblico all'inizio del 2022. L'amministratore delegato di Triumph Motorcycles, Nick Bloor, accoglie con favore questa opportunità unica di collaborare con un altro marchio storico e ha affermato: ''In Triumph ci impegniamo ogni giorno per offrire la migliore esperienza di guida possibile, e, come accade anche per Breitling, la migliore qualità per regalare ai nostri appassionati un'esperienza eccezionale''. Georges Kern, CEO di Breitling, ha replicato: ''Questo è il momento in cui la meccanica incontra lo stile. Potete aspettarvi un'ingegneria audace abbinata a un design moderno e allo stesso tempo retrò. Ma comunque si voglia descrivere questo progetto, la base di partenza sarà un comune senso di avventura e scoperta''.