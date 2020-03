MESCOLATO, NON SHAKERATO Lo scorso dicembre Triumph aveva annunciato la partnership con Aeon Production (la compagnia che produce la serie di film 007) per comparire nel 25° film della serie di James Bond. La Tiger 900 e la Scrambler 1200 sono infatti le moto usate da Daniel Craig nel film “No Time to Die”, la cui uscita nei cinema è stata posticipata di sette mesi a causa del Coronavirus. Nonostante questo inconveniente, la Casa di Hinckley non ha esitato a togliere i veli a un’edizione speciale della Scrambler 1200.

ABITO ELEGANTE Si chiama Scrambler 1200 Bond Edition il modello in edizione limitata a 250 esemplari con cui Triumph vuole celebrare la partecipazione alla saga di 007, l’agente segreto più famoso del mondo. La moto presenta la stessa livrea del modello usato nel film, con un look total black (manubrio, pedane, telaio, forcellone, forcella e piastre forcella) e un appariscente logo Triumph sul serbatoio da 16 litri, mentre zona dove si appoggiano le ginocchia è in alluminio spazzolato ed è contornata in oro. Il carter motore è nero e presenta il logo della Casa di Hinckley “rivisto” con dettagli oro, la parte posteriore della sella è adornata dalla scritta “Bond Edition” a contrasto mentre la cover nera del doppio scarico Arrow presenta l’effige 007. Una targhetta in alluminio con il logo del film, posta sul lato sinistro della Scrambler, rende inconfondibile questa limited edition: ciascun modello è numerato con una piastra posta al centro del manubrio. Davvero speciale anche la grafica d’accensione sullo schermo TFT in stile James Bond, così come la griglia di protezione del faro anteriore.

SEMPRE LEI Tecnicamente la Bond Edition presenta le medesime caratteristiche tecniche della Scrambler XE: un bicilindrico parallelo da 1.200 cc capace di 90 CV e 110 Nm di coppia, ruota da 19” anteriore e da 17” al posteriore. La doppia sospensione posteriore è Öhlins mentre, la forcella anteriore a steli rovesciati con diametro da 47 mm, è Showa. L’impianto frenante è griffato Brembo e prevede una coppia di M50 all’anteriore con doppio disco da 320 mm, dietro invece la pinza è a due pistoncini e il disco è da 250 mm. Sconosciuto il prezzo di questa Scrambler 1200 Bond Edition, ma per ogni acquirente è previsto un pacchetto speciale che comprende un certificato firmato da Nick Bloor, CEO di Triumph, oltre che ad una cover per la moto e uno zaino in pelle.