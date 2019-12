UN PICCOLO TEASER Il trailer del prossimo film di James Bond, No Time To Die, uscirà domani sera (ora italiana), ma nella giornata di ieri è stata pubblicata una brevissima clip che anticipa alcune scene della nuova pellicola di 007. E in quei pochi secondi si vede un impressionante stunt in moto, realizzato dal vivo e senza effetti speciali.

ASTON MARTIN E...? Il quinto film con Daniel Craig (nonché - a meno di novità dell’ultimo minuto - anche il suo ultimo nei panni dell’agente segreto più famoso del mondo) avrà un sacco di belle macchine, com’è ormai tradizione per la serie, e qualcosa si è già visto nel teaser trailer di ieri: la nuova Land Rover Defender, la Land Cruiser, la Aston Martin DB5 e la DBS Superleggera, ma è l’acrobazia con la moto che ha rubato la scena.

ACROBAZIE A MATERA Girata nella città di Matera, nella scena si vede la moto saltare letteralmente oltre il muro davanti alla chiesa della città, passando con la ruota posteriore a pochi centimetri dal parapetto. La struttura di legno usata come trampolino è stata sostituita in post-produzione da una costruzione in marmo, ma lo stunt ha comunque dell’impressionante. Nel video che trovate qui sotto sono raccolte alcune clip girate dagli abitanti della città durante lo shooting, che mostrano l’acrobazia da diverse angolazioni.

APPUNTAMENTO A DOMANI A questo punto non vediamo l’ora di gustarci il trailer completo, che - ricordiamo - uscirà nella giornata di domani. No Time To Die arriverà invece nei cinema la prossima primavera.