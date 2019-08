Autore:

Federico Sardo

007 IN ITALIA Sono in corso le riprese di No Time To Die, il venticinquesimo film della saga di 007, in cui James Bond è interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig. Le riprese sono arrivate anche in Italia, divise tra Gravina di Puglia e Matera, in Basilicata. Mentre a Gravina di Puglia sono state per ora girate delle scene in cui uno stuntman si lancia dal famoso ponte dell'acquedotto, è invece una scena con protagonista la Aston Martin DB5 dell'agente segreto 007 quella già girata a Matera (e non sappiamo ancora se e quante altre ce ne saranno).

VIDEO DB5 Presto sui social hanno cominciato a spuntare molti video, dei quali vi forniamo una selezione qui sotto, che testimoniano un inseguimento a bordo della DB5 per le caratteristiche strade della città lucana, sicuramente in grado di far salire alle stelle l'attesa per questo film da parte sia degli appassionati della saga ma anche di quelli di motori. Specie di quelli italiani.

L'INDOTTO Si tratta anche di un buon affare per Matera, che dalla permanenza della troupe prevede ricavi per circa 12 milioni di euro: si tratta infatti di ben 400 persone (circa), che alloggeranno in un centinaio di strutture.

IL FILM Daniel Craig è alla quinta interpretazione di James Bond nella saga di 007 e la regia di questo episodio è a cura di Cary Joji Fukunaga, già all'opera, nel ruolo di regista o soltanto di sceneggiatore, su titoli per il grande schermo come Jane Eyre (2011) e It (2017) e, nell'ambito della serialità, True Detective (2014) e Maniac (2018).

LA TRAMA È ancora molto poco quello che si sa riguardo alla trama di No Time To Die, l'unica breve sinossi disponibile recita: "James Bond si è ritirato dal servizio, ma il suo amico Felix Leiter lo richiama per coinvolgerlo nella ricerca di uno scienziato scomparso. Quando risulterà chiaro che lo scienziato è stato rapito, Bond si ritroverà a confrontarsi con un pericolo che il mondo non ha mai affrontato prima".

LA DATA DI USCITA La data di uscita dell'attesissimo venticinquesimo film della saga spionistica più famosa del mondo? Inizialmente era prevista per l'8 di novembre, ma è in seguito stata rinviata all'8 di aprile 2020. Per l'Italia si tratterà probabilmente del 20 dello stesso mese.