Autore:

Giulia Fermani

BOND CAR Verrà battuta all'asta il prossimo 15 agosto a Monterey da RM Auction's la mitica Aston Martin DB5 di James Bond. Si tratta di una delle quattro Bond car della serie di Aston Martin DB5 del film Goldfinger, completa di tutti i suoi gloriosi gadget. Bè, razzi esclusi, ca va sans dire. Non ci sono ancora notizie sul prezzo di partenza dell'asta per l'auto del famoso 007 ma, visti i precedenti, riteniamo si alecito aspettarsi un prezzo compreso tra i 2 e i 3 milioni di sterline.

LA DB5 ALL'ASTA Negli ultimi cinquant'anni, di cui 35 passati in un'esposizione museale, la DB5 di James Bond che andrà all'asta questa estate ha cambiato 3 proprietari. Si tratta di un esemplare completo di tutti i gadget - 13 in tutto- che hanno reso famosa l'auto della più celebre spia britannica ed è fresca di restauro durato quattro anni che ha interessato non solo la rifinitura del corpo e del telaio ma proprio delle modifiche firmate James Bond. Tra queste c'è lo schermo antiproiettile retrattile, il radar nel cruscotto, l'opzione di espulsione del sedile e molto altro.

LE SORELLE CELEBRI L'ultima volta che una DB5 della serie di James Bond venne battuta all'asta era il 2010 e se la aggiudicò per quasi tre milioni di sterline (l'equivalente di oltre 3.330.000 euro) Harry Yeaggy, uomo d'affari americano col pallino delle auto da collezione. Anche più di recente una DB5 era andata all'asta: nel gennaio 2018, infatti, da Bonhams hanno battuto l’Aston Martind DB5 di Paul McCartney per 1,82 milioni di dollari. L’ex Beatles aveva comprato questa fuoriserie nel 1964, riuscendo ad impossessarsene il 22 settembre, durante una delle pause del loro tour mondiale.

L'AUTO DI BOND Per chi non lo sapesse, la Aston Martin DB5 non è stata la protagonista solo della pellicola Goldfiger visto che ha "recitato" in altri sei film dello 007 James Bond: Thunderball (1965), sempre con Connery; GoldenEye (1995) e Tomorrow Never Dies (1997) con Pierce Brosnan e tre presenze al fianco di Daniel Craig in Casino Royale (2006), Skyfall (2012) e Spectre (2015).