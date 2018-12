Autore:

Danilo Chissalè

COME TE… Non c’è nessuno… tu sei l’unica al mondo. Così recitava il titolo della famosa canzone di Rita Pavone che, mai come in questo caso, mi sembra azzeccato. La nuova Triumph Scrambler 1200 non ha una moto rivale perfettamente sovrapponibile. La Urban GS di BMW non è così specialistica e nemmeno la Scrambler Desert Sled di Ducati la eguaglia.

COME DA TRADIZIONE Come da tradizione la cura del dettaglio e il pregio dei materiali si notano a colpo d’occhio. L’allumino spazzolato dei terminali, il serbatoio realizzato senza saldature a vista e impreziosito dalle coach line realizzate a mano e il tappo del serbatoio Monza sono una gioia per gli occhi. Plastica non pervenuta. Fanno eccezione alcuni componenti minori, ecco dunque spiegato il peso ragguardevole di 207 kg a secco.

TWO IS MEGLIO CHE ONE La Triumph Scrambler 1200 arriva in due versioni: la specialistica XE, nata per affrontare senza timore anche lo sterrato più impegnativo, e la XC, versatile tutto fare, meno ricca nella dotazione di serie. Come due facce della stessa medaglia, la base tecnica di entrambe è molto simile: telaio in acciaio inedito, forcella Showa regolabile, coppia di ammortizzatori sviluppati ad hoc da Ohlins e impianto frenante Brembo con pinze anteriori radiali M50.

CUORE SCRAMBLER Anche il motore è in condivisione, il bicilindrico parallelo Bonneville High Power da 1.200 cc (90 cv a 7.400 giri/min e 110 Nm a 3.950 giri/min) è stato alleggerito e condito in “salsa” scrambler addolcendo l’erogazione e spalmando al meglio la coppia lungo tutto l’arco del contagiri a tutto vantaggio del comportamento in fuoristrada.

DIVERSE LE QUOTE…A differenziare le due versioni sono i freddi numeri, nella fattispecie quelli inerenti alle quote ciclistiche. La differenza più evidente sta nell’escursione delle sospensioni che sulla XE è di 250 mm mentre sulla XC si ferma a 200 mm. Ciò comporta una differenza anche nell’altezza della sella rispetto al suolo: 840 mm sulla XC, 870 mm sulla XE. Per garantire lo spazio necessario alla dose extra di escursione, Triumph ha sviluppato un forcellone specifico per la XE, maggiorato di 3 cm rispetto a quello utilizzato dalla Cross Country (XC).

… E LA DOTAZIONE Le due sorelle si differenziano anche nella dotazione. Sia chiaro, su entrambe è ricchissima e comprende display TFT con connessione Bluetooth, cruise control, manopole riscaldate, cinque riding mode e traction control. La XE aggiunge un riding mode opzionale Enduro Pro (unico in grado di disabilitare l’ABS), la piattaforma inerziale che permette di aver Traction control e ABS cornering, leva freno a passo regolabile Brembo MCS e steli forcella maggiorati a 47 mm (45 mm sulla XC).

CLASSIC HI-TECH Triumph ci sta abituando a moto classiche fornite dello stato dell’arte della tecnologia, ma con le nuove Scrambler fa un ulteriore passo avanti. Oltre a fari full LED con funzione DRL, il sistema d’accensione Keyless e la presa USB per ricaricare lo smartphone, in anteprima mondiale, grazie alla partnership con GoPro (colosso delle action cam) viene introdotta la possibilità di controllare la GoPro tramite i blocchetti posti sul manubrio.

PREZZO, COLORI, ACCESSORI Le ultime arrivate arriveranno in Italia a inizio 2019, la XC sarà disponibile in due colorazioni: nero (lucido o opaco) e kakhi green, la XE, invece, può essere scelta bianco/nera o nero/azzurra. Tanta qualità costruttiva non può certo essere regalata: per la XC sono necessari 14.500 euro, 1.000 euro in più per la XE. Triumph propone inoltre un ricco catalogo accessori e una linea di abbigliamento dedicata alla nuova Scrambler 1200. Curioso di scoprire come va? Scorri oltre la fotogallery