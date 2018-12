Autore:

Danilo Chissalé

A VOLTE RITORNANO In origine c'era, poi è sparita, ora è tornata: parlo della Triumph Speed Twin 1.200, che con questa seconda generazione si propone con linee e dotazioni contemporanee. Lo stile della nuova Triumph Speed Twin 2019 è un melting pot di tratti classici e moderni, esaltati dall'ampio utilizzo di materiali di pregio come l'alluminio satinato. Si propone con specifiche da vera Roadster, puntando dritta allo scettro di vintage più piacevole da guidare.

LA SCHEDA TECNICA Il cuore pulsante della nuova Speed Twin è preso in prestito dalla Triumph Thruxton: il grosso bicilindrico parallelo da 1.200 cc, 97 CV e 112 Nm di coppia è stato opportunamente aggiornato con componenti ln magnesio, che comportano una riduzione di peso di 2,5 kg. 10 kg è invece il risparmio dell'intera Speed Twin rispetto alla Thruxton, con un peso a secco che per la new entry si attesta sui 196 kg. A dare voce ai due cilindri ci pensa un doppio scarico dal suono inconfondibilmente Triumph.

PUNTA AL PIACERE Le similitudini con la Thruxton si interrompono qui. Infatti il telaio ed il set up delle sospensioni sono inediti e hanno come obbiettivo la soddisfazione del pilota. La forcella, brandizzata KYB, ha steli da 41 mm, mentre al posteriore lo schema è quello classico del doppio ammortizzatore. A sottolineare la centralità del piacere di guida nel nuovo progetto troviamo cerchi in lega da 17 pollici calzati da pneumatici Pirelli Diablo Rosso 3 nell'accoppiata 120/160 mm di sezione. All'anteriore spicca poi una bella coppia di pinze freno Brembo a montaggio assiale.

DOTAZIONI E PREZZI Come di consueto per le ultime nate di Hinckley le linee retrò si fondono sapientemente con la dotazione tecnologica di ultima generazione. Sulla Speed Twin 2019 troviamo riding modes, controllo di trazione disinseribile, ABS e luci full led. Vera chicca è la presa USB per caricare smartphone e navigatore. In sella la posizione è comoda e rilassata, con un girovita molto snello e pedane ricollocate rispetto alla Thruxton, per consentire ginocchia meno flesse. Relativamente stretto è il manubrio, da 76 cm di larghezza. Con queste credenziali non vediamo l'ora di provarla: arriverà ad Aprile 2019, a un prezzo di circa 13.000 euro.