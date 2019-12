TRUE BRITISH Insieme alle cabine telefoniche, i bus a due piani, il London Bridge e i taxi, James Bond – nome in codice Agente 007 – è forse una delle icone più riconoscibili del British Style. Siamo abituati a vederlo a bordo di potenti fuoriserie britanniche, ma nell’ultimo capitolo “007: No Time To Die” in uscita nei cinema ad aprile 2020, per l’agente segreto più famoso del modo ci saranno anche le due ruote: le inglesissime Triumph, ovviamente.

TIGER E SCRAMBLER Protagoniste di alcune scene, tra cui un adrenalinico inseguimento tra le suggestive strade di Matera, di cui vi proponiamo uno spezzone di uno stunt da urlo, la Triumph Scrambler 1200 e la nuovissima Tiger 900 2020, data alla produzione ancor prima che venisse testata dalla stampa di settore e commercializzata.

TRADIZIONE CINEMATOGRAFICA Per la Casa di Hinckley non è certo una prima volta quella del grande schermo. Il brand inglese in passato ha spesso associato la sua immagine a grandi pellicole come Mission Impossible, La Grande Fuga, ma anche Fonzies, Terminator e il Curioso caso di Benjamin Button.

LE DICHIARAZIONI Nick Bloor, CEO di Triumph, ha dichiarato: "Siamo felici di collaborare con l'ultimo film di James Bond, No Time To Die. Triumph Motorcycles ha la fortuna di avere una lunga storia all’interno del cinema, il grande schermo non è per nulla estraneo al nostro marchio. Sappiamo che le nostre moto sono estremamente abili e non vediamo l'ora di vederle in azione, compresa la nuova ed attesissima Tiger 900".

Il coordinatore degli stuntman di James Bond, Lee Morrison, ha dichiarato: "Triumph ci ha dato i prototipi di Tiger 900 prima del lancio, in modo da poter filmare in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale della moto. Devo dire che le abbiamo usate veramente in tutte le condizioni e su tutti i terreni. Pietraie taglienti, fango profondo, alte velocità, grandi salti, salite e discese. Le Tiger hanno eseguito il loro compito incredibilmente bene, senza manifestare problemi meccanici, e questo dimostra davvero che possono essere portate ovunque".