GAMESCOM AL VIA Comincia col botto, almeno per gli appassionati di videogame di corse, l’edizione 2021 di gamescom, la fiera di videogame che si è tradizionalmente sempre tenuta a Colonia, in Germania, ma che per la seconda volta si sta svolgendo in forma esclusivamente digitale.

I PRIMI MINUTI DI GIOCO

Alle anticipazioni dei giorni scorsi, che ci hanno permesso di scoprire l’enormità della mappa del Messico e le tecniche con cui sono stati ricreati i sound dei motori delle oltre 600 auto presenti nel gioco, si aggiungono oggi un bel po’ di novità e di contenuti per uno dei titoli di corse più attesi dell’anno, svelati nel corso della conferenza che tradizionalmente Microsoft organizza all’apertura di gamescom.

PAROLA D’ORDINE: SOBRIETÀ Dura quasi nove minuti la sequenza di gameplay inedita pubblicata da Microsoft, che mostra i primissimi istanti di gioco così come ce li troveremo davanti il prossimo nove novembre. Si comincia in maniera molto sobria, alla Fast & Furious, con la Ford Bronco Badlands 2021 paracadutata da un enorme aereo su una zona innevata del vulcano La Caldera, pronta a tuffarsi in corsa verso una gara di truck in pieno svolgimento.

DRITTO NELLA TEMPESTA È poi il momento della nuova Corvette Stingray, anch’essa lanciata dall’aereo sulle strade veloci di Tierra Prospera, prima di immergersi a tutta velocità in una minacciosa tempesta di sabbia. Come nel precedente capitolo, insomma, anche in Forza Horizon 5 le condizioni di gara (e della strada) potranno variare in maniera anche decisa con il cambio del tempo, con temporali e tempeste di sabbia che possono scatenarsi da un momento all’altro.

AUTO DA COPERTINA

La terza auto catapultata dall’aereo è una bellissima Porsche 911 in configurazione Dakar, che affronta la lussureggiante vegetazione de La Selva, la grande foresta messicana. Da ultima arriva Mercedes-AMG One, la nuova hypercar tedesca (che monta lo stesso powertrain della Formula 1 del campionato mondiale) impegnata in una gara contro un’altra Corvette per raggiungere la base operativa del gioco, da cui avrà inizio l’avventura vera e propria.

DA AMMIRARE Sono proprio Mercedes-AMG One e Ford Bronco 2021 le auto presenti sulla copertina di Forza Horizon 5 e che, come tutte le altre disponibili nel gioco, oltre che guidate potranno essere esplorate e ammirate nella modalità Forzavista.

IL NUOVO CONTROLLER WIRELESS

Microsoft ha presentato anche il Forza Horizon 5 Limited Edition Xbox Wireless Controller, un coloratissimo pad per console e PC che sarà possibile acquistare nei prossimi mesi (a un prezzo non ancora specificato).

VEDO E NON VEDO Il controller si caratterizza per la struttura traslucida di colore giallo (utilizzata per la prima volta su un controller delle nuove Xbox), che mette in evidenza il motorino elettrico che fa vibrare il pad; viola e azzurri i tasti e gli stick analogici, così come i trigger posteriori. Inedito il rivestimento dell’impugnatura per i palmi, che richiama quello dei volanti delle auto sportive.

ANCHE UN DLC I giocatori che compreranno il controller potranno scaricare anche un contenuto aggiuntivo esclusivo per il gioco vero e proprio, e che comprende un’auto, un’emote celebrativa in caso di vittoria e altri elementi estetici.

QUANDO ARRIVA, PREZZI

Sviluppato da Playground Games e Microsoft Game Studios, Forza Horizon 5 arriverà il prossimo 9 novembre su Windows PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Tre le edizioni previste:

Standard (69,99 euro) - contenente il gioco base

(69,99 euro) - contenente il gioco base Deluxe (89,99 euro) - contenente il gioco base e il primo Car Pass (del valore di 29,99 euro, e l’accesso alle auto che verranno pubblicate in un secondo momento)

(89,99 euro) - contenente il gioco base e il primo Car Pass (del valore di 29,99 euro, e l’accesso alle auto che verranno pubblicate in un secondo momento) Premium Edition (99,99 euro) - tutto quello che contiene l’edizione Deluxe più il Welcom Pack (4,99 euro), la VIP Membership (19.99 euro), il pacchetto delle future espansioni del gioco (35 euro circa), e la possibilità di giocare dal 5 novembre invece del nove

Forza Horizon 5 Standard sarà inoltre disponibile per i possessori di Xbox Game Pass (il catalogo di videogiochi fruibile come Netflix) e supporta Xbox Play Anywhere (l’acquisto contiene sia la versione PC sia quella Xbox, con i salvataggi condivisi tra le due piattaforme).