LA PROVA DEL FUOCO È il sogno proibito degli italiani, o almeno di quelli appassionati di off-road: il nuovo SUV dell'Ovale Blu Ford Bronco 2021 conta molti estimatori nel Belpaese, dove ufficialmente non è importato, (ma arriva grazie a importatori paralleli). E per gettare benzina sul fuoco del desiderio il video pubblicato su YouTube da Justin B. McBride mostra l'indomito fuoristrada superare i difficili passaggi dello Hell's Revenge 4x4 Trail di Moab, nello Utah, in configurazione stock.

SALITA DA CAMPIONE Quello dello Hell's Revenge Trail è un percorso insidioso che si conclude in una ripida gola tra le rocce e il video mostra un gruppo di Ford Bronco che l'affrontano. Tre di loro sono ampiamente modificate, ma della carovana fanno parte anche una Bronco Sport e una Bronco Badlands di serie, equipaggiate con il pacchetto Sasquatch, che comprende cerchi da 17 con gomme specifiche, assali Dana con differenziali autobloccanti e assetto rialzato. Al volante di una di queste, da cui Justin filma l'impegnativa salita, il campione di drifting Vaughn Gittin Jr, già protagonista dell'adrenalinico video Bomb Track e istruttore d'eccezione della figlia di Ken Block (qui il video).

SFIDA LA WRANGLER Il piede del campione, con l'aiuti della modalità di guida Bronco Mode e del disaccoppiamento delle barre antirollio, fa sembrare la salita quasi facile, ma ci pensa una dune buggy capottata subito dopo il passaggio della Bronco a far capire che con la gola di Hell's Gate non si scherza. A confermare che la Bronco è stata concepita per sfidare la Jeep Wrangler (qui la nostra video prova) ci pensano le molteplici Rubicon presenti all'evento (foto sotto), che non hanno mancato di superare l'ostacolo come si vede nelle fasi finali del filmato.