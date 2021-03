CAMPAGNA DI INVASIONE Una buona notizia per gli appassionati, un grattacapo in più per Wrangler, il cui monopolio si interrompe qui. Ford Bronco ''guada'' l'Oceano Atlantico e dagli Stati Uniti sbarca anche in Italia, benché in forma semi-ufficiale. La nuova generazione dell'icona dell'offroad a Stelle e Striscie è in vendita - nella declinazione Bronco Sport, quella più affine all'universo SUV - da Fioravanti Motors, azienda di Rovigo che dal 1985 importa auto dall'estero, con un occhio di riguardo per i marchi made in USA. Bronco inizia la propria personalissima campagna di conquista: quali armi porta con sè?

Bronco Sport si presenta comeideale per chi cerca un veicolo versatile, pratico e di dimensioni ridotte., meglio prestandosi quindi anche a un utilizzo cittadino. Il look si rifà al Bronco originale, con forme squadrate e un frontale immediatamente riconoscibile grazie ai fari circolari e al lettering “Bronco”. Presso Fioravanti Motors è disponibile. Sempre comunque possibile configurare e richiedere Bronco Sport anche in altri allestimenti e dotazioni. Le alte fiancate ospitano pneumatici da off-road da 28.5” su cerchi in lega da 17”. Al posteriore, infine, linee piuttosto semplici con. Pratiche sia le barre sul tetto, sia soprattutto il lunotto apribile per sistemare il carico senza aprire il portellone.

INTERNI L’abitacolo ha un buon livello di finiture e di tecnologia. I sedili sono disponibili in vari rivestimenti: su Bronco Sport Badlands li ritroviamo in pelle bicolore. Il volante è riscaldabile, numerosi sono inoltre i dettagli curati con pelle e alluminio spazzolato. Buona infine l’abitabilità anche per i passeggeri posteriori che possono avere un’esperienza ancora più immersiva con l’impianto hi-fi Bang & Olufsen da 11 altoparlanti. Completo anche il sistema d’infotainment Ford Sync 3 da 8”: dallo schermo touch si possono gestire navigazione, multimedialità e connettività. Presente anche la telecamera con angolo di 180° che assicura un’ottima visibilità anche nel fuoristrada.

IL CARATTERE Proprio il fuoristrada è il suo habitato naturale. Bronco Sport può affrontare guadi di 60 cm grazie alla luce a terra di 23 cm e può gestire angoli d’attacco di 30°. Inoltre, l’allestimento Badlands aggiunge ulteriori protezioni per il sottoscocca che restituisce ancora più solidità e sicurezza nei percorsi più impervi. La Badlands include tutte e sette le modalità di guida del G.O.A.T. (Goes Over Any type of Terrain) Management System per gestire nel migliore dei modi il comportamento dell’auto a seconda del terreno percorso, sia esso innevato, fangoso, sabbioso o roccioso. Il Trail Control, invece, funge da cruise control nel fuoristrada, mantenendo la velocità impostata dal guidatore agendo su acceleratore e freno.

MOTORE Bronco Sport equipaggiato di 4 cilindri turbo benzina da 2 litri - abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti - che sviluppa una potenza di 249 cv. In gamma figura anche un 1.5 turbo da 181 cv. Prezzi non comunicati, negli USA il listino parte da 26.600 dollari.