Novità auto

Il primo modello è del 1965, e da allora ne sono state prodotte cinque generazioni, e venduti più di un milione di esemplari. L’ultimo modello è tra i più richiesti negli Stati Uniti, dove la produzione non riesce a far fronte alle richieste. È tra le auto “cool” del momento, al punto da essere stata scelta come “cover car” del videogame Forza Horizon 5 insieme a Mercedes-AMG One.

Ford Bronco anche in Italia, grazie a Fioravanti Motors

ANCHE IN ITALIA In attesa di capire quali piani potrebbe avere Ford circa una sua distribuzione ufficiale in Europa, il concessionario Fioravanti Motors (specialista di fuoristrada, pick-up, SUV e supercar americane dal 1985) ha deciso di farne arrivare un po’ di esemplari anche da noi.

Ford Bronco anche in Italia: la prominente griglia anteriore

Senza arrivare agli eccessi tipicamente USA, Ford Bronco rimane comunque un’auto dalle dimensioni generose: 4,81 m di lunghezza e 1,94 di larghezza. Inconfondibili le linee, squadrate ma muscolose, con un frontale dove spiccano i caratteristici fari circolari e l’enorme griglia con la scritta Bronco. Dalla fiancata sporgono gli enormi passaruota e l’appoggio per i piedi sotto le portiere. Al posteriore, la ruota di scorta fissata al portellone (incernierato di lato, mentre il lunotto si apre separatamente, verso l’alto). La versione importata da Fioravanti è la full optional Wildtrak, con il pacchetto Sasquatch e ruote da 35”, pronte per il fuoristrada e per superare guadi fino a 85 cm. Removibili i pannelli del tetto e, volendo, anche le portiere.

VEDI ANCHE

Ford Bronco anche in Italia: i sedili

Tipicamente americano il look all’interno, con l’imponente plancia che integra il grande schermo dell’infotainment da 10” (con Ford Sync 4), il cruscotto digitale da 8” e il badge Bronco dalla parte del passeggero. In pelle bicolore i rivestimenti degli avvvolgenti sedili, sui cui schienali ritroviamo cucito il cavallo selvaggio, storico simbolo dell’auto. Pensando ai fuoristrada più impegnativi, i tappetini interni sono in gomma e nel pavimento ci sono dei tappi per far defluire l’acqua e pulire gli interni.

Ford Bronco anche in Italia: gli interni

SICUREZZA Il modello importato da Fioravanti Motors monta il pacchetto Co-Pilot 360 che comprende l’avviso anticollisione, la frenata automatica d’emergenza, il cruise control adattativo e il rilevamento dell’angolo cieco.

A longheroni, e non potrebbe essere diversamente per un’auto versata al fuoristrada duro e puro, il telaio di Ford Bronco. A questo si affianca però tecnologia moderna e al passo coi tempi, come il Trail Control e il Trail One-Pedal Driving. Il primo è una sorta di cruise control per il fuoristrada, mentre il secondo permette di guidare usando solo l’acceleratore (l’auto tiene continuamente “pizzicato” il freno).

Ford Bronco anche in Italia: visuale di 3/4 posteriore

IL MOTORE Da Fioravanti Motors è disponibile la versione 2.7 turbo Ecoboost, un sei cilindri da 335 CV e ben 563 Nm di coppia, abbinato a un automatico a 10 rapporti. Volendo, è possibile ordinare anche una versione un po’ meno esosa in termini di consumi, il quattro cilindri 2.3 turbo Ecoboost da 304 CV e 441 Nm di coppia con cambio manuale a 7 rapporti.

Ford Bronco anche in Italia: il badge Wildtrak

Il listino di Ford Bronco parte da 63mila euro (comprensivi di IVA e dazi doganali) per la motorizzazione 2.3 a 4 cilindri. Presso il concessionario è possibile personalizzare l’auto come si preferisce tramite il configuratore Ford USA, e quindi ordinarla per l’Italia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/09/2021