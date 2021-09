''Sto solo aspettando che questi ragazzi prendano una decisione''. I ragazzi sono il team di Ford Europa, mentre chi parla è tale Jim Farley, nientemeno che il CEO Ford. La scelta spetta dunque alla filiale europea, tutto in ogni caso lascia immaginare che Ford Bronco arriverà pure nel Vecchio Continente. Un'ottima notizia per gli amanti dell'offroad, una bella gatta da pelare per Jeep Wrangler, sua rivale naturale, a quel punto non più libera di fare il bello e il cattivo tempo. Bronco in Europa da quando? Diciamo un paio d'anni.

Nuovo Ford Bronco

BRONCO BOOM Interpellato sul caso Bronco dal magazine britannico Auto Express, a una possibile trasvolata della nuova edizione dello storico fuoristrada dell'Ovale Farley si sarebbe mostrato più che favorevole. D'altra parte, negli Stati Uniti il ''Bronco 2.0'' è un enorme successo di vendita, con liste d'attesa per i modelli sia a due, sia a quattro porte, che si estendono fino al 2022. Ecco anche perché, vista la domanda così forte sul mercato interno, è improbabile che l'auto - sempre che l'operazione riceva luce verde - sbarchi nei concessionari europei prima del 2023.

MOTORI Negli Stati Uniti, i clienti possono scegliere tra il V6 EcoBoost da 2,7 litri con 325 CV e 563 Nm di coppia o l'EcoBoost 4 cilindri da 2,3 litri con 296 CV e 441 Nm. Non è noto se entrambi i propulsori verrebbero imbarcati per l'Europa: più realistico che si avventuri per l'estero solo il quattro cilindri. Sebbene inoltre Ford abbia accennato a un SUV full-size completamente elettrico, un profilo che potrebbe rispecchiare proprio le caratteristiche di Bronco, molto prima dovrebbe arrivare una versione ad alte prestazioni Bronco Raptor, con motore V6 da 3,0 litri da 395 CV. Anche il Raptor, in ogni caso, non dovrebbe attraversare i confini federali.

Ford Bronco, gli interni

PREZZI In patria Ford Bronco parte da circa 30.000 dollari tasse incluse, anche se la maggior parte degli acquirenti spende in realtà molto di più, aggiungendo una miriade di extra opzionali. Non ci sono ancora notizie sui possibili prezzi europei, ma ci aspetteremmo una soglia di attacco ben superiore ai 30.000 euro. In Italia, lo ricordiamo, Bronco Sport è già importato in forma semi-ufficiale dall'azienda di Rovigo Fioravanti Motors.

