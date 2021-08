BORN IN USA Negli ultimi tempi abbiamo visto una miriade di muletti di Ford Bronco sapientemente mimetizzati (guardalo mentre scala l'Hell's Gate di Moab). Molti di questi avvistamenti sono avvenuti prima del debutto ufficiale del fuoristrada made in USA avvenuto nel 2020. Nelle ultime ore però, sulle strade di Detroit, è stato pizzicato il prototipo di quello che a tutti gli effetti sembra essere un Bronco con Sasquatch Package (un allestimento dedicato all’off-road impegnativo). Ma non è tutto: il muletto che vedete nella nostra gallery sarebbe la versione Overland, un’edizione speciale, accessoriata per consentire lo svolgimento di escursioni e gite fuori porta.

ROCCIOSO Cominciando dalla parte anteriore si nota subito un verricello e una vistosa protezione per il paraurti. Il fuoristrada a stelle e strisce monta poi pneumatici davvero imponenti, che suggeriscono un utilizzo su sentieri e fondi a bassa aderenza. Ma il pezzo forte è il tetto: al di sotto di quel telo plastificato si trova con ogni probabilità una tenda da campeggio, di quelle che si aprono e posizionano al disopra del mezzo e a cui si accede tramite un’apposita scaletta.

APNEA Proseguendo, si scorge un altro dettaglio che merita attenzione. Lungo il montante anteriore (lato passeggero) si nasconde infatti uno snorkel, ovvero una presa d’aria aggiuntiva per il motore. Dopo le indiscrezioni che nelle ultime ore hanno prospettato la cancellazione della versione pick-up, Ford sembra intenzionata a sfidare il mercato con versioni ancor più esclusive del suo 4x4. Ciò che sappiamo è che, almeno oltreoceano, la domanda per Bronco è ancora piuttosto alta, quindi non dovremo sorprenderci qualora l’Ovale Blu torni alla carica con altre edizioni speciali del suo celebre fuoristrada.