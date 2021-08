NIENTE PICK-UP Nuovo Ford Bronco è indubbiamente uno dei fuoristrada più apprezzati dal pubblico (guardalo mentre scala l'Hell's Gate di Moab). Un modello divenuto ben presto uno dei modelli più ricercati al di là dell'Atlantico. Tuttavia, per gli amanti del 4x4 dell’Ovale Blu ci sono brutte notizie: pare infatti che la tanto attesa versione pick-up di Bronco (in copertina il render grafico del team di Koaeca) sia stata cancellata. Sebbene Ford non abbia ancora confermato ufficialmente l’indiscrezione, fonti attendibili avrebbero confermato al magazine Automotive News che il progetto del rivale di Jeep Gladiator sarebbe stato definitivamente accantonato. Ford avrebbe già comunicato la decisione ai fornitori, anche se al momento non si conoscono le motivazioni della scelta.

TIME TO SAY GOODBYE C’è da fare una premessa. Fino a oggi Bronco pick-up è stata sempre e solo un’ipotesi, molto chiacchierata, ma mai ufficializzata dai piani alti di Dearborn. Per molto tempo si è discusso dell’intenzione di schierare Bronco proprio contro Jeep Gladiator, (qui tutti i dettagli sul pick-up Jeep) ma a quanto parte, l’epico scontro fra le due icone dell’off-road USA non avrà mai luogo. Una delle spiegazioni più attendibili potrebbe essere il timore dell’Ovale Blu che il nuovo Bronco (che è anche cover car del prossimo Forza Horizon 5, insieme a Mercedes-AMG One) pick-up possa cannibalizzare le vendite di Ford Ranger. Un problema che Jeep non ha mai avuto, in quanto il Gladiator e Dodge Ram 1500 non sono modelli direttamente sovrapponibili.

PROBLEMI TECNICI A tutto ciò si aggiungono i continui problemi di approvvigionamento che interessano non solo Bronco, ma più in generale l’intera catena produttiva Ford. Senza contare le noie date più di recente dagli hardtop di alcune versioni con tetto rigido. Una problematica che ha costretto Ford a interrompere momentaneamente la produzione del model year 2021. Quanto detto finora non sancisce però il de profundis per Bronco pick-up. In futuro il progetto potrebbe tornare d’attualità, anche se per il momento non se ne farà proprio nulla.