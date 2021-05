ROCCIATORE Di primo acchito, le forme rotonde e sagomate del SUV Ford Bronco Sport sembrerebbero più adatte alla giungla urbana che all’off-road estremo - ma non fatevi ingannare, il fuoristrada a stelle strisce è a suo agio anche laddove solo pochi osano avventurarsi. La conferma arriva direttamente dalla pagina Instagram di Vaughn Gittin Jr, pilota professionista e campione di Formula Drift. Nel video che vedete qui sotto Ford Bronco Sport affronta senza remore il temibile Hell’s Gate (conosciuto anche con il nome di Hell's Revenge 4x4 Trail) di Moab, una gola ripida e impervia situata nella Contea di Grand, nello Stato dello Utah. Il fuoristrada dell’Ovale blu attacca con audacia il sentiero, incurante delle pendenze vertiginose.

FUORISTRADA ESTREMO Al volante di Bronco Sport Loren Healy, un esperto fuoristradista. A metà della salita il SUV sembra in difficoltà si inclina su tre ruote, ma Healy - con una buona dose di sangue freddo - preme a fondo sul pedale dell'acceleratore e dando potenza riesce a sbrigare la faccenda in pochissimo tempo. La “scalata” dell’Hell's Gate di Moab è resa possibile da uno speciale kit di sollevamento testato da RTR e da un treno di gomme pensate appositamente per il fuoristrada estremo. Ford Bronco attualmente non viene commercializzato in Italia, tuttavia è comunque possibile rivolgersi a dealer specializzati che lo importano direttamente dagli Stati Uniti.