GLI ESAMI NON FINISCONO MAI Periodo di test intensivi per le versioni speciali del fuoristrada USA Ford Bronco: non sappiamo ancora se arriverà mai in Italia, ma ci piace un sacco e lo guideremo sicuramente in Forza Horizon 5 (è una delle due auto di copertina, insieme a Mercedes-AMG One).

Ford Bronco Raptor 2022: visuale di 3/4 anteriore

CHE GRIGLIA! Il Bronco Raptor pizzicato in queste immagini non è la versione Overland sorpresa a fine agosto: nonostante le enormi camuffature, è impossibile non notare l’enorme griglia con la scritta “F O R D” che da sempre caratterizza gli allestimenti di questi veicoli dell’Ovale Blu.

VEDI ANCHE

Ford Bronco Raptor 2022: visuale laterale

PIANTATO A TERRA Ci sono poi diversi altri elementi che caratterizzano il Raptor: la maggiore altezza da terra, le carreggiate allargate, i passaruota più ampi su cui sono montati grandi parafanghi. Gli pneumatici sono BF Goodrich AT All Terrain T/A su cerchi da 17 pollici, le sospensioni dovrebbero essere più robuste di quelle del modello di serie, così come il telaio.

Ford Bronco Raptor 2022: visuale di 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA A meno di cambiamenti dell’ultim’ora, Bronco Raptor dovrebbe uscire il prossimo anno come MY2023 della gamma Ford, e si unirà ai già disponibili F-150 Raptor e Ranger Raptor.