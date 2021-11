In arrivo il prossimo 9 novembre (ma già disponibile per chi ha comprato l’edizione Premium) il nuovo gioco di corse per PC e Xbox. Il trailer di lancio

Già Forza Horizon 4 è considerato uno dei migliori videogame di corse di sempre, sicuramente uno dei più importanti della precedente generazione. Per quanto sembrasse impossibile, gli sviluppatori di Playground Games e Microsoft sono riusciti nella non facile impresa di sfornare un quinto capitolo ancora migliore. Spoiler: Forza Horizon 5 ci è piaciuto davvero un sacco. Se possedete un PC o una Xbox (anche della generazione precedente), non potete lasciarvelo scappare.

Nella sua essenza, Forza Horizon 5 è esattamente come i quattro giochi che l’hanno preceduto: il Festival Horizon è la fiera della velocità, delle competizioni, delle belle macchine, ma questa volta si è spostato in Messico. Affrontando le diverse sfide proposte dal gioco il festival si amplierà, mettendo a disposizione ulteriori eventi, fino a sbloccare l’intera mappa di gioco e le migliaia di attività che offre, dalle corse alla missioni, dai collezionabili da raccogliere alle auto storiche da recuperare.

PAESAGGIO VARIABILE Ci sono le strade, vero, ma in Forza Horizon 5 si corre per gran parte del tempo in fuoristrada, cercando di raggiungere gli obiettivi il più velocemente possibile, senza preoccuparsi troppo della segnaletica. Da questo punto di vista la scelta del Messico rappresenta il primo, grande passo avanti rispetto alla fredda Inghilterra di FH4: foreste lussureggianti, deserti assolati, montagne innevate e tempeste di sabbia che scombussolano qualunque ecosistema. A questo si aggiunge una maggior verticalità degli scenari, con tante montagne e saliscendi, che contribuiscono alla varietà di situazioni e al divertimento.

La ricchezza delle ambientazioni è perfetta per apprezzare anche la bellezza della grafica del gioco, specialmente sulla console più potente di Microsoft, Xbox Series X, che fa girare Forza Horizon 5 in 4K con HDR e illuminazione in ray tracing. Se è il realismo, quello che andate cercando, siete nel posto giusto.

LA BELLEZZA STA NEI DETTAGLI Correndo a 300 all’ora con le hypercar più belle del mondo rischia di far passare in secondo piano la cura con cui gli sviluppatori hanno riempito il mondo di gioco: la vegetazione delle foreste è fitta e particolareggiata, i piccoli villaggi messicani che si attraversano sono pieni zeppi di dettagli a dir poco splendidi, e il cielo che cambia colore con il passare del tempo rapisce ogni volta. Non nascondo che parte dell’esperienza di Forza Horizon 5 (come del 4, del 3, del 2 e del primo) consiste semplicemente nell’andarsene a zonzo per la mappa, solo per il gusto di farlo, e di scoprirla da cima a fondo.

DUE MODALITÀ DI GIOCO Forza Horizon 5 offre due diverse modalità grafiche, attivabili sia su PC che su console: Qualità e Prestazioni, a seconda che si voglia privilegiare l’aspetto estetico o il numero di fotogrammi al secondo. La prima modalità è più appagante alla vista, ma gira a 30 frame al secondo. La modalità Prestazioni è più funzionale al divertimento, con i suoi granitici 60 frame al secondo, e non compromette il colpo d’occhio complessivo.

A seconda della piattaforma su cui lo giocate, Forza Horizon garantisce prestazioni diverse. Eccole riassunte in una pratica tabella (1080p corrisponde al Full HD, mentre 2160p corrisponde a 4K):

Console Risoluzione/frame al secondo Xbox One 1080p/30fps Xbox One X 2160p/30fps Xbox Series S (modalità prestazioni) 1080p/60fps Xbox Series S (modalità qualità) 1440p/30fps Xbox Series X (modalità prestazioni) 2160p/30fps Xbox Series X (modalità qualità) 2160p/60fps

Per quanto riguarda il PC, naturalmente più potente è la macchina, migliori saranno i risultati sullo schermo. I requisiti minimi prevedono:

Sistema operativo : Windows 10 versione 1909 o superiore

: Windows 10 versione 1909 o superiore Processore : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460 RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : AMD Radeon RX 570 / Nvidia GeForce GTX 970

: AMD Radeon RX 570 / Nvidia GeForce GTX 970 Spazio su disco: 110GB (HDD o SDD)

Come i precedenti capitoli della serie, anche Forza Horizon 5 è un gioco prettamente arcade, con un modello di guida molto accessibile e assolutamente divertente. Rigoroso nella simulazione fisica (provate a disattivare i tanti aiuti alla guida, o ad attivare i danni realistici!), resta un prodotto pensato principalmente per divertirsi senza preoccuparsi troppo del realismo delle gare e delle situazioni in cui ci si trova. E va benissimo così: di simulatori validi ce n’è un sacco, in giro, a cominciare dallo splendido Assetto Corsa Competizione.

A RUOTA LIBERA La differenza principale rispetto a FH4 è il modo in cui si progredisce nel gioco: è stata implementata una nuova schermata, chiamata Riconoscimenti, dove vengono elencate tutte le cose che è possibile fare in Messico, una lista infinita di ben 1.876 obiettivi da sbloccare: da quelli legati alla crescita del festival agli stunt, da quelli specifici per il gioco online a quelli per chi predilige aspetti più creativi (creazione di livree o scatti di fotografie per esempio). Ogni volta che si conquista un riconoscimento si ottengono punti che sbloccano la campagna principale, aggiungendo missioni e luoghi da esplorare.

LIBERI TUTTI La cosa bella è che non c’è un percorso preciso da seguire per sbloccare i contenuti di gioco, ma è sufficiente continuare a fare le cose che divertono di più, e si progredisce comunque. Inevitabilmente si finirà per fare un po’ di tutto, ma è comunque un approccio molto inclusivo e ben congegnato, che non obbliga a fare nulla di specifico ma lascia la massima libertà di scelta al giocatore.

SI GIOCA ANCHE ONLINE Il gioco può essere portato avanti da soli, tra gare e missioni varie, ma il mondo di Forza Horizon 5 è sempre connesso, e non mancano modalità specifiche per il gioco online, sessioni vere e proprie - slegate dalla mappa principale - in cui trovarsi con altri giocatori e conquistare obiettivi di volta in volta differenti, con una playlist virtualmente infinita di attività (sono ben 130, e tutte diverse).

All’inizio erano circa 400 le auto promesse dagli sviluppatori, ma già al lancio sono più di cinquecento (500!), e molte altre arriveranno nei mesi successivi tramite espansioni, DLC e pacchetti vari. Un numero a dir poco gargantuesco, anche solo per il fatto che ogni singola auto è stata ricreata fin nel minimo dettaglio ed è esplorabile da cima a fondo nella modalità “Forzavista”. C’è davvero di che farsi venire il mal di testa, a scorrere l’elenco completo (qui trovate la lista più aggiornata): si passa dalle hypercar più moderne come la Lamborghini Sesto Elemento o la Mercedes-AMG One, passando per la Rimac Concept Two a classici come la Corvette del 1953, la Dodge Charger del 1969, le Porsche 911 degli anni Settanta e Ottanta, e le Ferrari più belle di sempre, dalla 250 GTO del 1962 alla F40.

AVANTI IL PROSSIMO Tra le novità “tecniche” importanti del nuovo Forza Horizon c’è anche una sensibile riduzione dei tempi di caricamento, resa possibile anche dai dischi a stato solido delle nuove Xbox, e che rende il passaggio da un’auto all’altra molto più rapido, incentivando ancor più di prima a sperimentare, e a mettersi al volante delle centinaia di auto presenti nel gioco, una più bella dell’altra.

Forza Horizon 5 è disponibile in diverse versioni, che elenchiamo qui sotto. Tutte, però, funzionano sia su PC che Xbox: questo vuol dire che comprandone una copia si può giocare sia su computer che su console, condividendo i salvataggi, passando da una piattaforma all’altra senza soluzione di continuità.

Forza Horizon 5 Standard Edition : incluso anche nell’abbonamento Xbox Game Pass, comprende il gioco base. Prezzo: 69,99 euro

: incluso anche nell’abbonamento Xbox Game Pass, comprende il gioco base. Forza Horizon 5 Pacchetto aggiuntivo premium : permette di convertire la versione Standard inclusa nel Game Pass in quella Premium, disponibile già dal 5 novembre. Prezzo: 49,99 euro

: permette di convertire la versione Standard inclusa nel Game Pass in quella Premium, disponibile già dal 5 novembre. Forza Horizon 5 Deluxe Edition : comprende il gioco completo e il Pass auto, per ottenere continuamente nuove auto. Prezzo: 89,99 euro

: comprende il gioco completo e il Pass auto, per ottenere continuamente nuove auto. Forza Horizon 5 Premium Edition: comprende il gioco completo, l’accesso anticipato che permette di giocare dal 5 novembre, un pacchetto auto di benvenuto, il Pass auto, l’abbonamento VIP e le prime due espansioni di gioco (quando saranno disponibili). Prezzo: 99,99 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/11/2021