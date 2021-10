Hyundai è la prima casa automobilistica a proporre un’esperienza all’interno del videogame Roblox, piattaforma online in continua crescita

Definire Roblox in poche parole non è semplice: è un videogame online free-to-play pieno zeppo di mondi da esplorare, attività e missioni, altri player con cui interagire e chiacchierare, ma è anche una piattaforma dove gli utenti possono costruire e realizzare nuove esperienze di gioco, creare universi alternativi e metterli a disposizione degli altri giocatori. Un videogame dove creare altri videogame? Più o meno, dai.

IN ESPANSIONE La piattaforma di Roblox è in continua crescita (viaggia costantemente sopra i 40 milioni di giocatori al giorno), soprattutto tra i giovanissimi, che lo alternano alle sessioni di gioco di Fortnite e di Minecraft: piace perché è gratuito, naturalmente, ma anche per la ricchezza delle proposte, e le grandi potenzialità che offre a chi vuole sbizzarrirsi con la fantasia.

LA PRIMA La prima casa automobilistica a entrare in questo universo (o meglio, multiverso) ancora poco conosciuto - almeno da noi boomer - è Hyundai, con il suo “Hyundai Mobility Adventure”, vero e proprio mondo virtuale in cui è possibile conoscere da vicino i modelli della casa coreana e le sue proposte per la mobilità del futuro. Il tutto, naturalmente, (video)giocando.

CINQUE PARCHI La Hyundai Mobility Adventure è composta da cinque parchi a tema:

Festival Square : il campo base dove tornare al termine delle peregrinazioni, per interagire con altri player e visitare le esposizioni dei veicoli

: il campo base dove tornare al termine delle peregrinazioni, per interagire con altri player e visitare le esposizioni dei veicoli Future Mobility City : metropoli ultramoderna dove sperimentare le soluzioni di mobilità del futuro di Hyundai e la tecnologia fuel-cell a idrogeno (come quella di Nexo)

: metropoli ultramoderna dove sperimentare le soluzioni di mobilità del futuro di Hyundai e la tecnologia fuel-cell a idrogeno (come quella di Nexo) Eco-forest (powered by Ioniq) : una sfera ricreativa tutta da esplorare, dove coesistono tecnologie di mobilità ecologica e fantasie fiabesche

: una sfera ricreativa tutta da esplorare, dove coesistono tecnologie di mobilità ecologica e fantasie fiabesche Racing Park (powered by N) : un parco a tema per le corse in auto, dove mettersi al volante delle auto ad alte prestazioni del marchio N di Hyundai

: un parco a tema per le corse in auto, dove mettersi al volante delle auto ad alte prestazioni del marchio N di Hyundai Smart Tech Campus: un centro di ricerca sulle tecnologie del futuro, per replicare le esperienze di ingegneri e designer in un ambiente sofisticato

Ci si può muovere liberamente tra le cinque zone virtuali, svolgere le missioni proposte, “smanettare” con meccanismi e robot, scoprire i veicoli per le soluzioni di mobilità aerea urbana; i giocatori possono anche personalizzare i loro avatar e arricchire il proprio garage. Il Future Mobility City e Festival Square sono già accessibili, mentre l'Eco-forest, il Racing Park e lo Smart Tech Campus arriveranno entro la fine dell’anno.

ANCHE IN FUTURO L’impegno di Hyundai in Roblox non è limitato a quest’esperienza, ma proseguirà nel tempo. Così almeno dice Thomas Schemera, responsabile della Customer Experience di Hyundai: “per costruire relazioni nuove con i giovani rafforzeremo i nostri contenuti virtuali. Abbiamo intenzione di continuare a utilizzare la piattaforma metaverse per la comunicazione dei nuovi modelli e delle future soluzioni di mobilità di Hyundai, quindi tenete d'occhio i nostri prossimi contenuti”.

COME SCARICARE ROBLOX Il gioco (la piattaforma, l’esperienza, il multiverso) di Roblox è disponibile per PC, Mac, iOS, Android, dispositivi Amazon, Xbox One, Oculus Rift e HTC Vive, e può essere scaricato dal sito ufficiale roblox.com.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/10/2021